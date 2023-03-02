Был единственным сыном у родителей: в боях за Бахмут на следующий день после дня рождения погиб защитник из Тернопольщины. Фото

На Тернопольщине провели в последний путь в родном селе Нестеровцы погибшего воина Василия Шаблия, который встал на защиту Украины в начале осени прошлого года. Свои 46 лет военнослужащий бригады "Эдельвейс" встретил в боях за Бахмут: враг оборвал жизнь Героя на следующий день после дня рождения – 16 февраля.

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Его поздравляли друзья, близкие и родные в сообщениях, но он их уже не читал. Об этом рассказали на Facebook-странице Озернянской объединенной территориальной громады, публикуя фото с церемонии прощания (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

О Василии Шаблие в Нестеровцах рассказывают как о настоящем националисте. Он очень любил Украину, коллекционировал разные предметы истории. Его сердцу был очень дорог красно-черный флаг борьбы.

"Он вырос там единственным сыном у своих родителей, был хорошим столяром и с детства помогал своим родным. Отец с мамой давно уже умерли. Василий жил сначала один, а потом женился и переехал к любимой в Хмельницкую область", – говорится в сообщении.

Служил Герой в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс". Бил врагов на Донетчине, где и отдал свою жизнь за украинцев, за победу Украины. Осталась без мужа жена, без отца – дочь.

На Хмельнитчине с ним попрощались в понедельник, а во вторник, 28 февраля, он вернулся домой на щите.

Похоронили Василия Шаблия в селе Нестеровцы рядом с могилой бойца ВСУ Богдана Кокайло, погибшего в бою тоже в Донецкой области месяц назад.

"Преданный боец, искренний патриот и просто добрый и жизнерадостный человек – именно таким Василий навсегда останется в нашей памяти", – отметили односельчане Героя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтаве простились с погибшим украинским защитником Владимиром Земляком. Герой погиб 22 февраля в бою возле Авдеевки на Донетчине.

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