'Был душой компании': в бою на Луганщине погиб защитник с Хмельниччины. Фото

В бою с российскими оккупантами погиб 32-летний солдат ВСУ Александр Гревцов из Славуты Хмельницкой области. Жизнь воина 122-го отдельного аэромобильного батальона оборвалась два месяца назад на Луганщине.

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Лишь на днях земляки смогли достойно провести Героя в последний земной путь. Об этом сообщил исполнительный комитет Славутского городского совета (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Александр родился 29 октября 1990 года в Славуте. Детство свое провел в родном городке, а по окончании девяти классов школы №5 иногда ездил к бабушке на каникулы. Учился в Шепетовском профлицее, который окончил в 2009-м, получив профессию строителя.

"Работал по специальности и имел золотые руки. К работе всегда относился с энтузиазмом и увлечением. Александр повсюду имел много друзей. Все всегда ждали и любили его", – говорится в сообщении.

В октябре 2022 года мужчину мобилизовали в ряды ВСУ. Службу он проходил в должности номер обслуживающего персонала в артиллерийском взводе воинской части А4165 (122-й ОАБ).

Солдат Гревцов Александр Викторович погиб смертью храбрых в бою с российскими оккупантами в населенном пункте Белогоровка Луганской области 17.06.2023 года. У Героя остались отец, дедушка, сестра и маленькая племянница.

"К сожалению, Александр свою собственную семью создать так и не успел, но обожал детей. И если бы его воля, то каждому бы накупил мороженое и игрушек", – рассказала его сестра Екатерина.

Родные и друзья будут помнить мужчину как очень хорошего и преданного человека. Говорят, всегда улыбающийся Александр шутил на любой случай и ситуацию. Благодаря своему оптимизму и веселому нраву был душой любой компании. Имел искреннее, открытое сердце, в котором каждому находилось место. Всегда спешил на помощь, поддерживал и помогал советом.

Общественное прощание с погибшим прошло 15 августа в городском Дворце культуры Славуты. Поминальная панихида была в церкви Покрова Пресвятой Богородицы. Похоронили воина на "Новом кладбище" со всеми военными почестями.

Вторник был объявлен в громаде Днем траура. Жители отдали должное уважение Герою, на коленях и с цветами провожая его в последний путь.

"Искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!" – отметили в мэрии.

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