Бутусов: военные взяли под контроль Старомарьевку, у местных будут искать паспорта РФ

Воины 93-й механизированной бригады "Холодний Яр" взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка, находящееся в "серой зоне" Донецкой области. По инициативе местных жителей, обеспокоенных угрозами российских оккупантов и террористическими обстрелами, там были подняты украинские флаги, уставлен блок-пост и оборудованы оборонительные позиции.

Об этом в своем Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов. По его словам, теперь в населенном пункте начнут решаться гуманитарные вопросы и будут созданы нормальные условия для работы украинских органов власти (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Как отметил журналист, СБУ занялась проверкой сообщений российских СМИ, где отмечалось, что 37 местных жителей являются владельцами паспортов страны-агрессора и сотрудничают с оккупантами. Эти факты должны получить надлежащую правовую оценку.

"Донбасс – это Украина, и никакой России здесь не будет. Все жители Донбасса должны знать – мы освободим весь Донбасс так же, как Старомарьевку, и нас поддержит все мировое сообщество, а все предатели получат по заслугам", – заявил Бутусов.

Он добавил, что ВСУ взяли под контроль Старомарьевку без потерь, однако в отместку оккупанты обстреляли село Гранитное, в результате чего 26 октября погиб один украинский воин – мастер-сержант 93-й бригады Георгий Халиков. Героя провели в последний путь в его родном поселке Березино Тарутинского района.

Выполняя боевую задачу, Георгий получил несовместимое с жизнью ранение в результате артиллерийских обстрелов пророссийских боевиков на Донбассе.

Как сообщал OBOZREVATEL, за прошедшие сутки в зоне ООС на Донбассе российско-оккупационные войска 19 раз нарушили режим прекращения огня. В результате действий врага были ранены пять украинских военнослужащих.