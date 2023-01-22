Бутусов осудил коррупцию в Кабмине, Залужный лайкнул пост в сети. Фотофакт

Оперативники Национального антикоррупционного бюро 21 января задержали при получении взятки и.о.министра развития общин и территорий Василия Лозинского. Он оценил в 400 тысяч долларов свои "услуги" по содействию в заключении договоров на закупку генераторов для общин на общую сумму в 1,8 миллиарда гривен.

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Журналист Юрий Бутусов резко осудил "один из крупнейших коррупционных скандалов в истории украинской власти" и призвал отправить в отставку всего правительства Дениса Шмыгаля, в котором чиновники позволяют себе участие в коррупционных схемах во время войны, пока весь цивилизованный мир помогает Украине оружием и деньгами. Среди разделяющих мнение Бутусова оказался и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который поставил лайк под постом журналиста.

"Национальное антикоррупционное бюро задержало на взятке в 400 тысяч долларов и.о. министра развития общин и территорий Василия Лозинского... Это крупнейший по должности государственный служащий, задержанный на взятке во время исполнения обязанностей за время независимости Украины. Лозинский считается приближенным лицом к премьер-министру Украины Шмыгалю, через которого можно решить некоторые личные вопросы с главой правительства", – провел параллели между задержанным с поличным Лозинским и руководителем Кабмина.

По мнению Бутусова, коррупция во время войны, в которой уличили хотя бы одного из глав министерств, должна повлечь за собой немедленную отставку не только самого коррупционера, но и всего Кабмина. Ведь последствия подобных действий чиновников могут привести к катастрофическим последствиям.

"Начинается один из крупнейших коррупционных скандалов в истории украинской власти, поскольку такое позорное и циничное преступление должно вызвать отставку действующего правительства. Если не будет немедленных действий правительства и президента, который это правительство подбирал, если партия Слуга народа не осудит действия своего представителя, это может существенно подорвать доверие к нашему государству и власти во время войны и при получении крупных траншей международных партнеров", – отметил Бутусов.

По мнению журналиста, прежде всего, под угрозой - помощь западных партнеров в восстановлении нанесенных Россией разрушений. Поэтому реакция должна быть незамедлительной – и суровой.

"Могут быть приостановлены многие международные транши, которые идут именно на Минрегион, поэтому действовать государство должно немедленно. Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос на внеочередном заседании и определить судьбу правительства, в котором руководят взяточники", – подчеркнул Бутусов.

Судя по количеству комментариев и ругательств под публикацией журналиста, его мнение разделяют тысячи украинцев - как рядовых, так и известных общественных деятелей, активистов, политиков и представителей силовых структур.

В частности, свой лайк под публикацией оставил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, точно знающий, что может означать для Украины потеря доверия западных партнеров из-за подобных лозинских.

Напомним, накануне, 21 января, НАБУ задержало Лозинского на взятке в 400 тыс. долларов: в такую сумму и.о. министра развития общин и территорий оценил свои "услуги" за "содействие" в получении контракта на закупку генераторов на сумму почти в 2 млрд грн. Сотрудники НАБУ задержали его с поличным.

В Кабмине заявили, что уволили Лозинского после коррупционного скандала.