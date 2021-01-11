Если вы еще не заболели ковидом, не болели ваши близкие, что для меня лично еще хуже, хочу вам сказать! Это не просто грипп, или ОРВИ, я ими болела, и не раз. Я вижу, как это происходит, и это очень трудно даже для относительно здоровых людей!

Поэтому! Следите за собой и окружающими! Надевайте эти гребанные маски, соблюдайте дистанцию, не лезьте в толпу...

Буковель, я поздравляю вас и ваших, ку*рва, лыжников! Вы все там обменяетесь и привезете все это домой! Подумайте об этом! Хотя... о чем я... чем вам думать... Нет ничего.

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