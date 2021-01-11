Якщо ви ще не захворіли ковідом, чи не хворіли ваші близькі, що для мене особисто ще гірше, хочу вам сказати! Це не просто грип, чи ОРВІ, я ними хворіла, і не раз. Я бачу, як це відбувається, і це дуже важко навіть для відносно здорових людей!

Тому! Пильнуйте себе і оточуючих! Вдягайте ці грьобані маски, дотримуйтесь дистанцій, не лазьте у натовп...

Буковель, я вітаю вас і ваших, ку*рва, лижників! Ви всі там обміняєтесь і привезете все це додому! Подумайте про це! Хоча.. про що я.. чим вам думати .. нема ніц.

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