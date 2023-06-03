Будут ли в Украине отдельные вагоны для женщин и мужчин: петиция набрала 25 тысяч голосов

Более 25 тысяч граждан Украины поддержали инициативу создания отдельных вагонов для мужчин и женщин в поездах дальнего следования. Этого количества голосов достаточно, чтобы петицию передали на рассмотрение Кабинета министров Украины.

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Информация о том, сколько человек подписали документ, отображается на официальном сайте правительства Украины. По состоянию на 12:00 субботы, 3 июня, за петицию №41/005007-23еп проголосовали 25 033 человека. Подписи собирали с 15 мая 2023 года и закончили даже раньше срока.

Автор инициативы предлагает, чтобы во всех поездах "Укрзалізниці", которые идут по маршруту дольше 6 часов, был по крайней мере мере один отдельный вагон для женщин и отдельный для мужчин.

Это нужно для "создания безопасных и психологически комфортных условий для перевозок", сможет сделать поездки менее опасными и предотвратить негативный опыт пассажиров, сказано в тексте инициативы.

Согласно законодательству, рассмотрение петиции, которую поддержало необходимое количество граждан, совершается в течение не более чем десяти рабочих дней со дня публикации информации о начале этого процесса.

Сообщение о начале рассмотрения петиции обнародуется на Правительственном портале не позднее чем через три рабочих дня после получения необходимого количества подписей граждан.

Как писал OBOZREVATEL:

– "Укрзалізниця" планирует уже в ближайшее время запустить стандартный поезд по маршруту Киев – Варшава вместо узких вагонов. Это позволит в два-три раза увеличить количество мест для пассажиров. Тестовый состав 1 июня уже прибыл в Польшу.

– В Украине также возобновляет курсирование Интерсити+ 732/731 Киев – Днепр – Запорожье. По этому маршруту поезд не ходил с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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