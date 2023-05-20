Украинцы просят правительство создать в поездах отдельные вагоны для мужчин и женщин: появилась петиция

На официальном сайте Кабинета министров появилась петиция, в которой высказывается просьба о предоставлении в поездах Укрзализныци, по крайней мере, одного отдельного вагона для женщин и мужчин, чья поездка продолжается более шести часов. Петиция была зарегистрирована 15 мая и доступна для ознакомления на указанном сайте.

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Об этом сообщает сайт Кабинета Министров. На 19 мая петицию о создании отдельных вагонов для длительных поездок в составе Укрзализныци подписали более 10 500 человек.

Автор петиции Ольга Ожогина также предлагает, что в случае отсутствия свободных мест в "смешанных" вагонах, билеты должны продаваться отдельно для мужчин и женщин. Она также предлагает внедрить при покупке билетов фильтр "пол", который позволит идентифицировать пассажиров по их половой принадлежности.

"На длинных маршрутах, когда есть необходимость сна в купейных или плацкартных вагонах, пассажиры могут испытывать дискомфорт из-за пассажиров противоположного пола. Не редкие случаи неприемлемого поведения, такие как навязчивое поведение, умышленные прикосновения к другим пассажирам и тому подобное. В частности, известны даже случаи изнасилования в купейных вагонах", — объясняет она.

Автор петиции также указывает на возможные неудобства, как для женщин, так и для мужчин, связанные с необходимостью переодевания в "смешанных" вагонах. По ее мнению, создание отдельных вагонов для каждого пола может способствовать безопасности пассажиров и предотвратить негативные ситуации во время поездок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, регіональна ж філія УЗ "Південно-Західна залізниця" з центром у Києві тепер називатиметься Центральною. Так вирішило понад 417 тисяч українців, які проголосували у застосунку Дія в рамках програми "Українізація об'єктів залізничного транспорту".

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