Будут ли наказывать военнообязанных, вовремя не вернувшихся из-за границы: комментарий юриста

В Украине постановлением Кабмина №1487 были приняты новые правила организации и ведения военного учета. В документе говорится, что дипломатические ведомства будут ответственны за ведение военного учета военнообязанных украинцев, которые покинули страну после 24 февраля 2022 года. Теперь мужчин за границей начал интересовать вопрос, что будет, если они вовремя не вернутся на Родину.

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Юрист Богдан Пересада разъяснил, какая ответственность ждет военнообязанных при возвращении в Украину, если их пребывание за границей сильно превысило срок. Он оставил комментарий на портале B2BConsult.

"Правила выезда граждан Украины за границу регулируются Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.1995 г. №57 "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины". На сегодняшний день в Правилах есть пункт 2-8", – написал юрист.

Но при этом, по его словам, согласно пункту 22 статьи 92 Конституции Украины исключительно законами Украины определяются: основы гражданско-правовой ответственности; деяния, являющиеся преступлениями, административными или дисциплинарными правонарушениями и ответственность за них.

"Это означает, что только Законом может быть предусмотрено, что то или иное действие является административно или уголовно наказуемым, а также соответствующая ответственность за нарушение. Постановление Кабинета Министров Украины не Закон. Постановление КМУ не устанавливает и не может устанавливать уголовную или административную ответственность. По состоянию на данный момент другой прямой ответственности за подобные действия (не возврат или несвоевременный возврат) не предусмотрено", – заявил юрист.

Он подчеркнул, что ни Кодекс Украины об административных правонарушениях, ни Уголовный кодекс Украины не содержат прямых норм, предусматривающих ответственность именно за такое нарушение.

"Попытаются ли привлечь к какой-либо другой ответственности сказать достаточно сложно, все возможно, но прямой ответственности за нарушение срока возврата нет. Возможно, могут быть какие-то теоретические попытки натянуть это на уклонение от мобилизации (ст. 336 Уголовного кодекса Украины), но, я думаю – это маловероятно, поскольку уклонение от мобилизации это совсем другой состав преступления", – добавил Пересада.

Юрист отметил, что важно понимать, что "попытка" привлечь к определенной ответственности не означает, что ответственность точно будет. Тем более, когда прямой ответственности не предусмотрено.

Добавим, в данном пункте указано, что в случае введения в Украине военного положения, пропуск водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи для нужд Вооруженных Сил, других формирований в соответствии с законами Украины военных формирований, а также населения Украины, через государственную границу осуществляется уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при наличии соответствующих решений о выезде за пределы Украины, выполнении правил пересечения границы и при наличии информации о лице в информационной системе, администратором которой является Укртрансбезопасность.

Также в нем говорится, что решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозку для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, а также медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобилями принимается Мининфраструктуры или областными/Киевской городской военными администрациями при наличии соответствующего обоснования определенных учреждений.

И принимается такое решение о выезде за пределы Украины сроком не более шести месяцев.

"Лица, указанные в абзаце первом этого пункта, могут непрерывно находиться за границей не более 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы. В случае превышения сроков пребывания лиц за границей и/или изменения целей выезда за границу, установленных настоящим пунктом, Мининфраструктуры и военные администрации отменяют свое решение о выезде за пределы Украины соответствующих лиц в течение семи рабочих дней с момента установления фактов указанных нарушений. В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают лицам, указанным в абзаце первом этого пункта, в пересечении государственной границы в порядке, определенном частью первой статьи 14 Закона Украины "О пограничном контроле" 1710-17", – сказано в документе.

Данным пунктом, как утверждает Пересада, предусмотрено, что в случае превышения срока пребывания за границей соответствующая военная администрация или Мининфраструктуры отменяет свое решение о выезде за пределы Украины соответствующего лица.

"Ничего другого этим пунктом не предусмотрено", – резюмировал эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом этого года, в частности, уже в июле, под общую мобилизацию могут попасть украинские абитуриенты. Это может произойти в так называемый промежуточный период.

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