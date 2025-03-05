Будут ли дополнительные выходные на Пасху и Троицу: объяснение

Праздники Пасхи и Троицы, согласно законам Украины, являются государственными. Поскольку они всегда выпадают на воскресенье, это означает, что к ним должен предоставляться дополнительный выходной день. Но получат ли украинцы этот выходной в 2025 году?

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Ответ на этот вопрос выяснял OBOZ.UA. Свои коррективы в режим рабочих и выходных дней вносит военное положение, действующее в Украине в настоящее время из-за вторжения российских оккупационных войск.

По правилам военного положения, до его снятия все дополнительные выходные отменяются. Поскольку военное положение в Украине решением Верховной Рады продлено до 9 мая, дополнительного свободного дня на Пасху ожидать не стоит, ведь праздник приходится на 20 апреля.

Троица в 2025 году будет отмечаться 8 июня. Будет ли в это время действовать военное положение, зависит от дальнейших решений парламента.

Однако следует отметить, что отмена дополнительных выходных касается в первую очередь предприятий и учреждений государственной формы собственности. Частные компании могут и дальше предоставлять их по собственному усмотрению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, будет ли дополнительный выходной на 8 марта.

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