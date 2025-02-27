Будет ли выходной на 8 марта в Украине: объяснение

8 марта – Международный женский день, имеющий корни в рабочем движении начала 20 века. Впервые "женский день" был отмечен в США в 1909 году, а идея Международного женского дня возникла в 1910 году.

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Во времена СССР 8 марта стал официальным праздником в 1921 году, приобретя широкий размах и распространившись на социалистические страны. ООН официально признала 8 марта Международным женским днем в 1977 году.

Сегодня этот праздник является символом борьбы за права женщин и гендерного равенства во многих странах. В Украине продолжаются дискуссии по поводу целесообразности сохранения 8 марта как праздничного дня.

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Учитывая военное положение и стремление избавиться от советского наследия, все больше украинцев задумываются над целесообразностью празднования этого дня.

Кроме того, существуют предложения заменить 8 марта другим праздником, как, например, День украинской женщины, который можно было бы отмечать 25 февраля — в день рождения Леси Украинки. В 2023 году некоторые народные депутаты пытались отменить празднование 8 марта, однако этот законопроект до сих пор не был рассмотрен. Поэтому в настоящее время Международный женский день остается официальным государственным праздником в Украине.

Что касается 8 марта 2025 года, то поскольку этот праздник продолжает быть государственным, украинцы смогут отметить этот день. Однако учитывая, что в стране действующее военное положение, дополнительных выходных не будет. Это означает, что, хотя день остается праздничным, он не предусматривает автоматического выходного для всех граждан.

Таким образом, празднование Международного женского дня в 2025 году будет носить более личный характер. Каждый может отметить его по своему усмотрению.

Что касается выходного, то решение о предоставлении дня отдыха зависит от работодателя — каждая компания может самостоятельно определить, предоставлять ли сотрудникам выходной. В этом году 8 марта выпадает на субботу, поэтому для большинства украинцев праздничный день все же будет выходным.

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