Будут еще сильные морозы и снегопады: синоптики дали прогноз до конца января

Погода в январе 2023 года удивила жителей Украины аномально высокой температурой. Во многих областях сохранялась плюсовая температура без осадков – иногда погода соответствовала стандартным показателям середины весны. Синоптики дали прогноз до конца января.

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Об этом сообщила синоптикиня Укргидрометцентр Наталья Птуха. В настоящее время заметно незначительное похолодание.

Как заявила Наталья Птуха, январь в Украине выдался достаточно теплым – средняя температура была выше климатической нормы. Среди всех дат самыми теплыми выдались 1-3 число и 18-21.

"Причина заметного повышения температуры в выносе теплой воздушной массы с Африканского континента. К тому же, эта зима отличается минимальным количеством осадков, что позволяет энергии тепла не тратиться на таяние снега", – заявила она.

Что касается прогноза на последние дни января, не стоит ожидать сильных морозов – температура не опустится ниже -15 градусов. Единственное исключение – восточные регионы Украины, где, в целом, фиксируется температура ниже средней по стране.

На последнюю неделю января прогнозируется стабильная погода – минусовая температура ночью, -2...+3 градуса днем. В Закарпатье и в Крыма столбец термометров может достигать отметки 5 градусов тепла.

В то же время, народный синоптик Станислав Щедрин считает, что уже с начала февраля существует большая вероятность, что в Украину поступит мощный циклон с юга, который обусловит сильные и очень сильные снегопады, метели, а на юге – сильные дожди с переходом в сильный снег.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале-2023 погода в Украине также будет изменчивой, с морозными и сравнительно теплыми периодами. Ближе к средине первой декады месяца ожидаются интенсивные осадки, а также значительные температурные "минусы".

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