'Закончилось пушечное мясо': террористы 'Л/ДНР' начали призыв в 'армию', жители вспомнили про Украину

В террористических "Л/ДНР" с 1 апреля начался призыв в так называемую армию. В оккупированных Донецке и Луганске планируют набрать на "службу" по 200 парней. Тем, кто не захочет пополнять ряды незаконных вооруженных формирований, угрожают штрафами в 200 тысяч рублей (около 74 тысячи гривен) и даже лишением свободы на два года. Местные жители уже придумали как "откосить" – многие поедут в РФ или в Европу, чтобы избежать призыва.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

То, что оккупанты давно собирались поставить под ружье молодых жителей Донбасса, это не новость. Но все равно решение застало многих врасплох.

"Те, кто опасался за своих детей, уже постарались вывезти их. У нас с началом пандемии пройти КПП стало невозможно, никого не выпускают. Поэтому часть людей отправилась в РФ. Например, мои знакомые всей семьей уехали типа на заработки, забрали с собой сыновей, одному чуть больше 20, а второй еще несовершеннолетний. Хоть они и против Украины, но отдавать своих детей в армию что-то не захотели", – на условиях анонимности рассказывает житель Макеевки .

По его словам, также некоторые решили переехать на подконтрольную Украине территорию. "Они воспользовались тем, что этим летом можно было без конкурса поступить в вузы. Правда, на КПП никого не выпускали тогда, но через РФ можно было уехать", – говорит мужчина.

Жительница Донецка Оксана рассказывает, что ее знакомых, у кого есть сыновья призывного возраста, все это расстроило.

"Они с радостью отправляли своих детей в разные так называемые военно-патриотические лагеря тут. Детей там учили автоматы разбирать, стрелять, маршировать, ползать. А теперь вдруг не хотят в армию отдавать. Одни даже решили засунуть своего сына на учебу в Польшу. Сразу и про Украину вспомнили, и про безвиз", – возмущается Оксана.

Больше всего жителей оккупированных территорий пугают известия об оживлении на линии фронта. В соцсетях постоянно публикуют фото погибших боевиков. А также дают объявления о наборе "на работу" в незаконные формирования.

"У них закончилось пушечное мясо. Безработные шахтеры уже отвоевали по несколько лет, больше не хотят. Потому что платят там мало. Многие погибли или получили увечья, семьи остались без кормильцев. Теперь взялись за молодежь. Но у них есть паспорта РФ, так почему они должны служить в непонятной "ДНР"? Дети руководителей и военных начальников учатся либо в Москве, либо в Европе, Америке. Что-то в армию они не торопятся. А наших сыновей будут ловить на улицах!" – возмущается мама 23-летнего парня из Горловки.

Также местные жители считают, что решение о призыве вызвано новыми обострениями на линии фронта и разговорами о военных действиях.

"Думаю, что призыв на тех территориях с этим не связан. О планах призывать срочников говорилось уже давно. Это скорее идеологическое решение. Раз есть "республика", то должна быть и своя армия. Они говорят, что этих ребят призовут только на полгода, на линию фронта отправлять не будут. Возможно, после призыва кто-то и останется, и заключит контракт. Но это для них не главное. Основное – создать свою "армию", – считает представитель в ТКГ Сергей Гармаш.

Ранее, когда только поползли слухи о возможном призыве, один из лидеров боевиков Александр Ходаковский заявлял, что "срочников", скорее всего, будут использовать не для боевых задач, а в качестве "подсобных рабочих". По принципу стройбатов в советское время.

В социальных сетях постоянно есть объявления о наборе в ряды "Л/ДНР". Заманивают парней и мужчин обещаниями не отправлять на линию фронта. Мол, нужны рабочие руки в тыл, например, водители или деловоды.

У террористов "Л/ДНР" уже давно "не хватает рук". В первую очередь, это связано с низкими зарплатами за "службу". Так, "рядовому" платят всего 16 450 рублей (6 100 гривен). Со всеми возможными доплатами больше 26 тысяч рублей (9 600 грн) он получить не сможет. Рисковать своей жизнью за такие деньги там желающих немного.