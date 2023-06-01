'Буду говорить так, как считаю нужным': нардеп Бужанский отказался перейти на украинский язык в телеэфире. Видео

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский попал в очередной скандал. Он отказался перейти на украинский язык в телеэфире.

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Инцидент произошел в эфире телеканала Киев24. Соответствующее видео появилось в соцсетях. (чтобы его посмотреть, доскролльте страницу до конца)

Так, ведущий, здороваясь с нардепом, сказал "Слава Украине", Бужанский со своей стороны тоже повторил "Слава Украине". Так что ведущий сказал "Героям слава" вместо него.

Затем журналист попросил представителя "Слуги народа" перейти на украинский язык, но тот отказал, сказав, что его могут попросить о чем угодно, но он не обязан этого делать.

"Буду говорить так, как считаю нужным", – сказал он.

Кроме того, на замечание ведущего, что по закону госслужащие должны разговаривать на государственном языке, Бужанский отметил, что "каждый разговаривает на родном языке". Он также обвинил журналиста в разжигании вражды.

Напомним, нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский заявил, что Россия аннексировала Крым из-за отмены "языкового закона" Колесниченко-Кивалова в 2014 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко заявил, что Украина якобы сама спровоцировала аннексию Крыма, "приняв" в 2014 году закон о языке.

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