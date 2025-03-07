Будьте готовы ко всему: астролог предупредили о проблемах 7 марта

В пятницу, 7 марта, длится 9 месячный день. Луна находится в Близнецах, но вечером перейдет в знак Рака, Солнце остается в Рыбах.

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Что принесет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодняшний день будет трансформационным, и трансформация может пройти непросто.

"Какая-то новая информация может появиться, какой-нибудь большой триггер. Может быть конфликтная ситуация, неожиданная ситуация, то есть будьте готовы ко всему", – предупредила Исита Гая.

Из практик, которые могут быть полезны в эту пятницу, она посоветовала встать утром на рассвете и сделать медитацию, чтобы настроить свой день и даже неделю. "Очень важно соединиться с собой, прежде чем вы начнете свой день", – подчеркнула она.

А потом объяснила, как правильно делать медитацию. Нужно закрыть глаза и сказать, что сегодня вы соединяетесь со своим высшим Я и вы позволяете высшему Я создавать энергию вашего дня и каждого момента вашей жизни "Эта практика поможет вам в пятницу", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп для всех знаков зодиака на 7 марта – кого сегодня ждут перемены, а у кого будет много работы.

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