Будете удивлены: как правильно ставить ударение в украинском слове 'порядковий'

Бывало ли у вас такое: вы долгое время пользуетесь каким-то словом украинского языка, а потом вдруг узнаете, что всю жизнь неправильно ставили в нем ударение? Скорее всего, именно такая ситуация сейчас произойдет со словом "порядковий".

Видео дня

Произнесите его мысленно и обратите внимание, куда вы поставили в нем ударение. Правильно ли вы все сделали, поможет проверить блогер и радиоведущая Ольга Багний. В своем TikTok-блоге она рассказала о распространенной ошибке, которую даже опытные говорящие совершают в слове "порядковий".

"Если вы изучали в школе химию, вы точно знаете, что каждый химический элемент имеет свой "порЯдковий номер"", – зашла Ольга издалека. И сразу продолжила: "Но, если вы учили в школе украинский язык, это совсем не означает, что вы знаете правильное ударение в слове "порядковий". И дальше блогер перешла к объяснению.

На самом деле словари подают, как правильное, ударение в этом прилагательном на второй звук о. То есть, правильно говорить "порядкОвий". Такое ударение может удивить многих, однако двойной нормы здесь не фиксируют, а значит ударение на звук я считается ошибочным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставить ударение в слове "напій" – в нем тоже часто совершают ошибку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.