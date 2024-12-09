Как правильно ставить ударение в слове 'напій': знают не все

В украинском языке существует немало слов, ударение в которых часто ставят неправильно. К таким словам относится существительное "напій", которое значительная часть даже опытных говорящих произносит неправильно.

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Как делать это без ошибок, рассказала своим подписчикам радиоведущая и блогер Ольга Багний. Для начала прочтите фразу, которую она предложила: "Напій мудрості п’ють повільно, смакуючи кожен ковток досвіду". Отметьте про себя, на какой именно слог вы поставили ударение в первом слове этой фразы.

Часть из вас поставила под ударение второй слог, сказав "напІй", а часть – первый, "нАпій". В повседневной речи можно встретить два варианта. Однако правильным является только один из них.

Если свериться со словарем, можно заметить, что двойного ударения у этого слова нет. Его нужно произносить только одним способом: "напІй". Означает это существительное специально приготовленную жидкость, предназначенную для питья. Напиток может быть "прохолоджувальним", "спиртним", "гарячим", "газованим" и т.п.

Если вы хотите обогатить свой словарный запас, вот несколько синонимов:

питво;

пиття;

трунок;

пійло;

меди.

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