2020 год заставил большинство остановиться, заглянуть внутрь себя, чтобы познакомиться со своим миром, которому так мало уделялось внимания в погоне за счастьем, успехом и достижениями. Вера и любовь – то, что удалось найти именно мне в этом внутреннем "месте ожидания". Те ценности и приоритеты, которые однозначно уйдут со мной в новый год.

Карантин и самоизоляция стали не только хорошей проверкой на прочность, но и действенным индикатором отношения к себе. Как не поддаться искушению провалиться в прокрастинацию? Где найти причины для желаний и действий? Одним из ключевых аспектов в поиске ответов на эти вопросы стала для меня самомотивация. Аппетит приходит во время еды, как и вдохновение что-либо делать. По сути все начинается с себя, любви к себе и веры в свои силы. Невозможного нет. Нужно просто верить, что ты сможешь. И, пожалуй, многие, кому довелось пережить коронавирус, осознали ценность и важность этих простых истин.

Эрих Фромм писал, что для большинства проблема любви – это прежде всего проблема того, как быть любимым, а не того, как любить самому. Но если ты не способен любить себя, значит, ты не способен любить другого. Любовь же к себе начинается с заботы о себе, желания узнать себя и принять, что в дальнейшем меняет качество жизни и ее восприятие. Рефлексия помогает приблизиться к своему я и дает осознание того, кем вы есть, и кем вы выбираете быть.

Счастлива, что уходящий год дал возможность пройти этот извилистый путь к себе, избавив от ненужного балласта. Счастлива осознавать, что важно, а что второстепенно. Счастлива продолжать свой путь с теми, с кем искренне хочу разделять свою завершенность и учиться новому.

Какой будет следующий год, никто не знает. Но принимать неизвестность с верой в себя легче. Перемены и потрясения будут всегда. Это то, что есть, и то, что не изменишь. Но можно изменить свое отношение, ведь перемены не просто изменяют нашу жизнь, причиняют боль и рушат планы, они помогают найти себя. С наступающим Новым годом, друзья!