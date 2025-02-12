Будет ли выходной на 8 марта в Украине: как изменилось значение праздника

Первым весенним праздником в Украине является Международный женский день, который отмечается 8 марта. До начала полномасштабной войны он был государственным выходным, однако сейчас ведутся дискуссии о целесообразности его пребывания в календаре праздников в целом.

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OBOZ.UA поинтересовался, будет ли в этом году 8 марта выходным. И тем, как сейчас меняется отношение к нему в обществе.

Будет ли 8 марта выходной?

Международный женский день не потерял свое место в списке государственных праздников. Это означает, что на эту дату должен приходиться выходной.

Однако сейчас в нашем государстве действует военное положение, введенное из-за полномасштабного вторжения оккупационных войск России. Недавно Верховная Рада продлила его до 9 мая 2025 года. А это означает, что по действующим законам на предприятиях и в учреждениях государственной формы собственности все дополнительные выходные, кроме суббот и воскресений, отменяются. Частный бизнес может решать этот вопрос по своему усмотрению.

Как меняется значение 8 марта в Украине

Многие люди в Украине считают 8 марта советским пережитком. Праздник действительно появился на нашей территории во времена СССР. Его ввели на раннем этапе существования государства, в частности, чтобы подчеркнуть стремление к отказу от традиционного устройства общества. В нем женщине отводится только роль матери и хозяйки. А с начала существования СССР провозглашалась женская эмансипация, женщин привлекали к производству и управлению государством. Именно поэтому советской власти понадобился праздник, посвященный борьбе за равноправие женщин.

Впрочем, со временем государственная политика изменилась – роль женщины так и осталась подавленной. Ответственность за быт семьи с гражданок СССР так никто и не снял, и даже наоборот – к ней добавили обязанность работать на благо родины. С таким подходом 8 марта выродилось до "праздника весны и красоты", когда роль женщины сводили к "украшению коллектива". Женщинам в этот день желали уже не успехов и достижений, а нежности, любви и семейного счастья.

Сейчас с развитием женского движения во всем мире снова начали обращать внимание на Международный женский день. Но не как на праздник женственности, а именно в его первоначальном смысле – как день борьбы за права женщин. В праздник начали проводить лекции, встречи, презентовать научные исследования и книги, посвященные женской истории и равноправию. Постепенно аналогичный смысл приобретает 8 марта и в Украине. Более того, сейчас идет дискуссия о том, чтобы перевести его из разряда государственных праздников в разряд официальных. В таком случае оно потеряет статус выходного дня.

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