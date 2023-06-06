Будет ли курортный сезон в Одессе: власти дали ответ касательно работы пляжей

В Одесской районной военной администрации поставили точку в вопросе нового летнего сезона в Одессе и регионе. На фоне полномасштабной войны и многочисленных дрейфующих мин в море пляжи открываться не будут.

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Об этом рассказал глава РВА Юрий Крук в эфире национального телемарафона UA Разом. Исключения будут предоставляться спортивным клубам, которые будут соблюдать соответствующие условия по безопасности.

"Мы должны отличать самодеятельность и официальные меры и решения. У нас много что работает незаконно. Для этого есть соответствующие органы, которые должны на это реагировать. Что касается официального открытия таких участков, то сейчас действует 16 приказов, категорически запрещающих выход на пляжи Одессы и других населенных пунктов. Каждый человек уже сам определяет свою ответственность", – заметил Крук.

Таким образом он подчеркнул, что областные, районные и муниципальные власти не готовы подвергать опасности жизни людей. Если частное лицо решит пойти на риск, то это будет только его ответственность.

"Мы говорим о доступе на отдельные участки побережья. Это исключительно с целью оздоровления и при выполнении условий безопасности. Пляжи не открывались и не будут открываться", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Одессы с начала первых солнечных дней пренебрегают всеми запретами и не сидят в ожидании разрешений от властей. Люди шумными компаниями и семьями массово заполняют набережные зоны, отдыхают на песке, нередко и заходят в опасные воды.

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