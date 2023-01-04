''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото

Украинские партизаны на временно оккупированной территории Херсонской области устроили смелую акцию. В начале января в ряде населенных пунктов на левобережье региона появилась национальная сине-желтая лента сопротивления врагу.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Местная молодежь, рискуя собственными жизнями, украсила оккупированные елки сине-желтыми лентами и развесила всюду, где смогла, национальную символику. Она появилась, в частности, в оккупированных городах Таврийск и Новая Каховка, селе Маячка, селе Любимовка, пгт. Нижние Серогозы, деревне Днепряны Херсонской области.

"У нас много собственных секретов, которые мы можем рассказать после победы. Мне страшно развешивать ленты, хотя, казалось бы, что здесь такого? Но я понимаю, что меня могут взять в плен или убить. Я научилась преодолевать этот страх. Боюсь и делаю. Пожалуй, это и есть составляющие нашей смелости – гражданских украинцев. Я уже научилась вязать ленты, пряча руки за спиной. Не всегда получается эстетически, но иногда как праздничный бант на упаковке", – рассказала 27-летняя волонтерка в оккупации.

Поставляют на оккупированную территорию ленты волонтеры фонда Support Kherson. Механика поставок не раскрывается в целях безопасности. Есть территории, куда невозможно передать ленты, но волонтеры даже из пакетов или кусочков ткани делают сине-желтую символику.

"Когда я был в оккупации, видел своими глазами, как врагов выводит из равновесия сопротивление гражданских. Представьте, оккупант полез снять ленту с дерева, под ним сломалась ветка, и он упал с переломом ноги", – поделился воспоминаниями координатор сопротивления Нисар Ахмад, руководитель фонда Support Kherson, объяснив, что сообщество херсонцев с первых дней вторжения сопротивляется.

"Сейчас мы наладили систему снабжения и поддерживаем наших в оккупации. Молодежь продолжает дело. И будет продолжать, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли", – добавил активист.

Следующие населенные пункты не анонсируются в целях безопасности, но патриоты обещают, что сине-желтая символика будет развеваться по всей оккупированной части Херсонской области.

Напомним: ранее в оккупированных Геническе и Скадовске в Херсонской области патриоты провели смелую акцию сопротивления. Активисты напомнили врагу, что украинцы никогда не подчинятся оккупантам.

"Свобода – это национальная идея украинцев, рашистам это не известно, они ничего не знают об Украине и украинцах и именно поэтому они боятся нас", – отметили активисты движения "Желтая лента".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также активисты движения "Желтая Лента" устроили смелую акцию во временно оккупированных Россией Донецке и Луганске. Патриоты уверены, что 2023 должен стать годом нашей победы и восстановления территориальной целостности Украины;

– тем временем во временно оккупированном Токмаке Запорожской области военные РФ совершили очередной рейд по поиску украинского подполья. Против партизан захватчики усиливают репрессии.

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