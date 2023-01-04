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"Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли": херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото

Марина Погорилко
Общество
4 минуты
4,8 т.
Украинские патриоты устроили акцию на оккупированной территории Херсона

Украинские партизаны на временно оккупированной территории Херсонской области устроили смелую акцию. В начале января в ряде населенных пунктов на левобережье региона появилась национальная сине-желтая лента сопротивления врагу.

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Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Местная молодежь, рискуя собственными жизнями, украсила оккупированные елки сине-желтыми лентами и развесила всюду, где смогла, национальную символику. Она появилась, в частности, в оккупированных городах Таврийск и Новая Каховка, селе Маячка, селе Любимовка, пгт. Нижние Серогозы, деревне Днепряны Херсонской области.

''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото
''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото

"У нас много собственных секретов, которые мы можем рассказать после победы. Мне страшно развешивать ленты, хотя, казалось бы, что здесь такого? Но я понимаю, что меня могут взять в плен или убить. Я научилась преодолевать этот страх. Боюсь и делаю. Пожалуй, это и есть составляющие нашей смелости – гражданских украинцев. Я уже научилась вязать ленты, пряча руки за спиной. Не всегда получается эстетически, но иногда как праздничный бант на упаковке", – рассказала 27-летняя волонтерка в оккупации.

''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото
''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото

Поставляют на оккупированную территорию ленты волонтеры фонда Support Kherson. Механика поставок не раскрывается в целях безопасности. Есть территории, куда невозможно передать ленты, но волонтеры даже из пакетов или кусочков ткани делают сине-желтую символику.

"Когда я был в оккупации, видел своими глазами, как врагов выводит из равновесия сопротивление гражданских. Представьте, оккупант полез снять ленту с дерева, под ним сломалась ветка, и он упал с переломом ноги", – поделился воспоминаниями координатор сопротивления Нисар Ахмад, руководитель фонда Support Kherson, объяснив, что сообщество херсонцев с первых дней вторжения сопротивляется.

''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото
''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото
''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото
''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото

"Сейчас мы наладили систему снабжения и поддерживаем наших в оккупации. Молодежь продолжает дело. И будет продолжать, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли", – добавил активист.

Следующие населенные пункты не анонсируются в целях безопасности, но патриоты обещают, что сине-желтая символика будет развеваться по всей оккупированной части Херсонской области.

''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото
''Будем бороться, пока последний оккупант не исчезнет с нашей земли'': херсонские партизаны ждут освобождения левобережья. Фото

Напомним: ранее в оккупированных Геническе и Скадовске в Херсонской области патриоты провели смелую акцию сопротивления. Активисты напомнили врагу, что украинцы никогда не подчинятся оккупантам.

"Свобода – это национальная идея украинцев, рашистам это не известно, они ничего не знают об Украине и украинцах и именно поэтому они боятся нас", – отметили активисты движения "Желтая лента".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также активисты движения "Желтая Лента" устроили смелую акцию во временно оккупированных Россией Донецке и Луганске. Патриоты уверены, что 2023 должен стать годом нашей победы и восстановления территориальной целостности Украины;

– тем временем во временно оккупированном Токмаке Запорожской области военные РФ совершили очередной рейд по поиску украинского подполья. Против партизан захватчики усиливают репрессии.

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