'Будем биться и умрем в Киеве, если потребуется': Милли вспомнил ответ Залужного на вопрос о семье перед вторжением РФ

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и экс-глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли рассказали, как менялись их отношения за время полномасштабной войны в Украине. Как оказалось, в первые дни российского вторжения, военачальники не могли найти общий язык, однако позже их отношения переросли в близкие.

Об этом говорится в материале издание The Washington Post. Журналисты пишут, что Залужный даже сказал, что во время одного из разговоров с Милли в начале войны у него было чувство, что он "говорит сам с собой".

Тогда общение генералов прекратилось на неделю. Однако с этого начались "решающие и сложные отношения" между двумя военными командирами, которые в конце концов лично сблизились.

Милли даже вспомнил, как накануне вторжения России спросил у Залужного, где будет его семья, пока он будет командовать украинскими войсками на случай массированной атаки россиян. Ответ главнокомандующего ВСУ его поразил.

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Как говорится в материале, Залужный ответил, что его жена Елена и дети останутся в Киеве. Одна из двух его дочерей, которая имеет медицинское образование, будет лечить раненых, а другая будет служить в армии.

"Мы будем бороться и умрем в Киеве, если будет нужно", – сказал ему Залужный.

"Тогда я сказал: "Вау". Эти ребята – серьезные ребята. А он для меня просто представитель украинского народа. И он полностью предан защите своей страны", – рассказал Милли.

Также журналисты пишут, что в течение 19 месяцев большой войны в украине Залужный и Милли часами обсуждали ситуацию на поле боя в регулярных телефонных разговорах через переводчика по защищенной линии.

Залужный давал Милли свою оценку того, что происходило на передовой. Милли отвечал тем же, предоставляя данные американской разведки. Затем они переходили к ресурсам: что нужно Украине на следующие 30, 60 или 90 дней и чем может помочь Вашингтон.

Милли, как пишут журналисты, признал, что у них с Залужным иногда были разногласия во взглядах, однако не придал этому критического значения.

"Он человек. Его страна была захвачена сотнями тысяч российских военных. ... Его прижали к стене. Уровень давления очень высок. То, что кто-то немного злится, абсолютно нормально. И я это понимал. Я за 5 000 миль оттуда", – сказал американский генерал.

"Конечно, генералы заинтересованы в том, чтобы скрыть разногласия между ними или их правительствами. Тем не менее, отношения между Милли и Залужным напоминают иногда дружеские, а иногда напряженные связи между высшим военным руководством в соответствующие моменты", – говорится в статье.

Также между военачальниками были споры. "Я всегда с ним спорю. Но эти разногласия превратились во взаимное уважение", – говорил Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября Залужный рассказал, что провел итоговый телефонный разговор с генералом Марком Милли. Он выразил благодарность коллеге за его службу и познакомился с преемником Милли генералом Чарльзом Брауном.

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