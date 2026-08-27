Буданов о проблемах ветеранов: готовлю экстренное совещание, потому что это позор
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Глава Офиса Президента Кирилл Буданов на следующей неделе созовет заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов. На нем планируется обсудить острые проблемы, обнародованные в недавнем докладе омбудсмена о ветеранской политике в Украине. Об этом глава ОП рассказал в комментарии журналистке "Новости.LIVE" Галине Остаповец.
"На следующей неделе я проведу совещание Координационного совета, на которое приглашу министра по делам ветеранов, омбудсмена, представителей ветеранских советов, депутатов, и мы решим, что с этим делать", — отметил Буданов.
Он резко раскритиковал ситуацию, назвав приведенные во время доклада Лубинца данные настоящим позором, и подчеркнул острую необходимость жесткой и быстрой реакции.
Приоритетом ближайшего времени, по словам Буданова, станут оперативно выработанные решения для устранения выявленных провалов и усиления защиты прав украинских защитников.
Отметим, что профильные министерства и правительство проигнорировали доклад Лубинца. Поэтому единственным руководителем среди представителей центральной власти был Буданов.
Накануне Кирилл Буданов также призвал увеличить расходы местных бюджетов на поддержку ветеранской политики.