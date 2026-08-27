Буданов о проблемах ветеранов: готовлю экстренное совещание, потому что это позор

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов на следующей неделе созовет заседание Координационного совета по вопросам защиты прав ветеранов. На нем планируется обсудить острые проблемы, обнародованные в недавнем докладе омбудсмена о ветеранской политике в Украине. Об этом глава ОП рассказал в комментарии журналистке "Новости.LIVE" Галине Остаповец.

"На следующей неделе я проведу совещание Координационного совета, на которое приглашу министра по делам ветеранов, омбудсмена, представителей ветеранских советов, депутатов, и мы решим, что с этим делать", — отметил Буданов.

Он резко раскритиковал ситуацию, назвав приведенные во время доклада Лубинца данные настоящим позором, и подчеркнул острую необходимость жесткой и быстрой реакции.

Приоритетом ближайшего времени, по словам Буданова, станут оперативно выработанные решения для устранения выявленных провалов и усиления защиты прав украинских защитников.

Отметим, что профильные министерства и правительство проигнорировали доклад Лубинца. Поэтому единственным руководителем среди представителей центральной власти был Буданов.

Накануне Кирилл Буданов также призвал увеличить расходы местных бюджетов на поддержку ветеранской политики.