Бронировать военнообязанных будут по новым правилам: подробности

В Украине изменены правила бронирования военнообязанных во время военного положения и определение критически важных предприятий. В частности, для определения критичности теперь будет применяться месячный период расчета средней заработной платы.

Видео дня

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, правительство внесло изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, а также Критериев и порядка, по которым осуществляется определение статуса критичности предприятий, учреждений и организаций.

Изменения касаются учета военнообязанных, подлежащих бронированию, работников, мобилизованных после 18 мая 2024 года, отмены требования к государственным органам относительно 72-часовой проверки сведений о работнике при его бронировании и т.д.

В частности, Кабмин ввел следующие нововведения:

– учет мобилизованных работников – в общее количество лиц, подлежащих бронированию, будут включать работников, призванных на службу после 18 мая 2024;

– отмена 72-часовой проверки: государственные органы больше не обязаны проводить проверку данных о работниках при бронировании;

– уменьшение срока аннулирования отсрочки: срок отмены отсрочки для работников предприятий, учреждений и организаций уменьшен до пяти дней;

– обновление критерия средней зарплаты: для определения предприятий будет критически важным применяться месячный период расчета средней заработной платы;

– электронное взаимодействие реестров: Пенсионный фонд и Минцифры поручено обеспечить интеграцию реестров для автоматической проверки соответствия зарплатных критериев военнообязанных.