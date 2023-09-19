Broken Melody: украинцы запустили проект для спасения 27 музыкантов, оказавшихся в российском плену

Украинский фонд "Мрия" присоединился к созданию артпроекта "Broken Melody" с целью привлечения внимания к незаконному держанию в плену 27 украинских музыкантов. Проект реализован в коллаборации с креативной командой TableFruit, композитором Настей Воган и при поддержке Координационного штаба

"Broken Melody" состоит из трех аудиовизуальных артобъектов: видеоролик, партитура и скрипка, призванные стать символами движения за освобождение музыкантов из плена. Видео исполнения мелодии без части оркестра уже презентовали в штаб-квартирах ООН и Парламентской ассамблеи Совета Европы. При поддержке Министерства иностранных дел готовятся дальнейшие презентации проекта в посольствах Украины по всему миру.

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"Россия уничтожает не только людей, но и культуру, искусство и музыку" - такое мнение пытаются донести до мирового сообщества авторы "Broken Melody". Ведь в мае во время оккупации Мариуполя россияне пленили 27 украинских музыкантов трех военных оркестров: Национальной Гвардии Украины, Оркестра 36-й бригады морской пехоты и оркестра Вооруженных сил Украины. В настоящее время их местонахождение и статус неизвестны.

"Композиция наглядно показывает, как может звучать украинская музыка в случае, когда большинство музыкантов находятся в плену" - комментирует свое творение композитор и художница Настя Воган.

"Истерзанная партитура, которая своим видом вызывает страх даже у людей, далеких от понимания нотной грамоты. Больше не заигрывающая скрипка ведь вместо струн на ней натянута колючая проволока. Эти артобъекты нуждаются в распространении. Каждый из них по-своему, но очень точно доносит ужас и произвол российских оккупантов по отношению к деятелям культуры", — делятся Иван Голуб (co-founder Tablefruit) и Антон Андрусяк (креативный директор фонда "Мрия").

Проект воплощен в рамках инициативы семей военнопленных "Bring the band home" по идее жены заключённого музыканта Анастасии Емельяненко.

Распространяйте видео с хештегом #bringthebandhome, играйте "Broken Melody" по нашей партитуре, создавайте собственные артобъекты. Поддержка может быть любой: сообщения в социальных сетях, публичные призывы к освобождению коллег во время выступлений, воспроизведение композиции, написание и воспроизведение/релиз музыкантами своих собственных вариантов Broken Melody, — призывают организаторы проекта.

Открытка и полная партитура по ссылке.