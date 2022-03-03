Британский офтальмологический центр работает бесплатно для всех украинцев

Мария Шевчук
Общество
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Британский офтальмологический центр работает бесплатно для всех украинцев
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Британский офтальмологический центр работает бесплатно для всех граждан Украины, получивших ранения или травмы глаз, также при острых заболеваниях глаз, нуждающихся в неотложной помощи, в режиме 24/7.

Работают опытные хирурги-эксперты: Жук Андрей, Денежная Ксения, Фостер Наталья (Великобритания) во главе группы специалистов. Деятельность клиники согласована с Министерством Здравоохранения и внесена в список предприятий, оказывающих экстренную медицинскую помощь в военное время. Расходные материалы предоставлены американской компанией Alcon и английской компанией Rayner.

"Мы очень благодарны компаниям за поддержку и помощь, также используем свои собственные расходные материалы! Принимаем пациентов по предварительной записи в центре информации и регистрации, также проводим онлайн консультации", - отметили в центре.

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Британский офтальмологический центр работает бесплатно для всех украинцев

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