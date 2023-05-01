Британец показал, как могут обмануть в McDonald's: видео разлетелось в сети

Заказывать "большую" картошку в популярной сети питания McDonald's бессмысленно. А деньги потраченные на ее порцию могут оказаться "выкинутыми зря".

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Как написал Еxpress со ссылкой на блогера TikTok @nnennaaaaaa6, которая сама является сотрудницей общепита, в сети "недокладывают" картофель согласно полученному заказу. А это, по ее словам, настоящий обман.

В частности, она опубликовала видео с кухни McDonald’s, на котором шеф-повар готовит очередную порцию предполагаемого "большого картофеля фри", а также лайфхак, позволяющий получать в коробке меньше картофеля фри, чем было заказано.

Главный секрет: "Не открывайте картон до конца".

Хотя сотрудник подписал видео "Тссс", оно стало вирусным, набрав более 400 тыс просмотров с момента публикации видео 26 января.

На сегодняшний день у видео колоссальные 473 комментария, причем пользователи TikTok либо спешат защитить сеть быстрого питания, а другие выражают свое раздражение по поводу разоблачения.

Один пользователь заявил: "Не все сотрудники McDonald's ленивы. Вы, ребята, портите репутацию всем нам, другим работягам!"

Другой сотрудник сети быстрого питания написал: "Неправильно. Я проработал в McDonald’s шесть лет, и наш главный менеджер наказал бы нас, если бы мы попытались провернуть что-то подобное".

Другой поддержал: "Вероятно, это только в вашем офисе. Я работал примерно в пяти местах, и мне всегда говорят открыть коробку и упаковать хорошо".

Но некоторые пользователи TikTok встали на защиту сотрудника McDonald’s и подтвердили, что видео действительно соответствует действительности.

Один из пользователей рассказал: "Я работал в McDonald's и могу подтвердить, что такое происходит".

Другой сотрудник сказал: "Я проработал в McDonald's почти восемь лет, и это правда. Менеджеры магазинов, в которых я работал, злились, если я открывал упаковку до конца".

Неудивительно, что многие поклонники картофеля фри из McDonald's почувствовали себя обманутыми в отношении своей любимой закуски из фаст-фуда.

Один фанат картофеля фри прокомментировал под постом: "Мы платим за большую картошку, потому что хотим большую картошку, а не потому, что нам нравится коробка побольше".

Один пользователь даже обвинил сотрудницу, разместившую видео: "Ее следует уволить. Все ее видео в TikTok показывают, что она воровка, просто и ясно".

Как сообщал OBOZREVATEL, в США сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила бесплатно накормить сотрудников школ.