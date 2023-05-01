Британец показал, как могут обмануть в McDonald's: видео разлетелось в сети
Заказывать "большую" картошку в популярной сети питания McDonald's бессмысленно. А деньги потраченные на ее порцию могут оказаться "выкинутыми зря".
Как написал Еxpress со ссылкой на блогера TikTok @nnennaaaaaa6, которая сама является сотрудницей общепита, в сети "недокладывают" картофель согласно полученному заказу. А это, по ее словам, настоящий обман.
В частности, она опубликовала видео с кухни McDonald’s, на котором шеф-повар готовит очередную порцию предполагаемого "большого картофеля фри", а также лайфхак, позволяющий получать в коробке меньше картофеля фри, чем было заказано.
Главный секрет: "Не открывайте картон до конца".
Хотя сотрудник подписал видео "Тссс", оно стало вирусным, набрав более 400 тыс просмотров с момента публикации видео 26 января.
На сегодняшний день у видео колоссальные 473 комментария, причем пользователи TikTok либо спешат защитить сеть быстрого питания, а другие выражают свое раздражение по поводу разоблачения.
Один пользователь заявил: "Не все сотрудники McDonald's ленивы. Вы, ребята, портите репутацию всем нам, другим работягам!"
Другой сотрудник сети быстрого питания написал: "Неправильно. Я проработал в McDonald’s шесть лет, и наш главный менеджер наказал бы нас, если бы мы попытались провернуть что-то подобное".
Другой поддержал: "Вероятно, это только в вашем офисе. Я работал примерно в пяти местах, и мне всегда говорят открыть коробку и упаковать хорошо".
Но некоторые пользователи TikTok встали на защиту сотрудника McDonald’s и подтвердили, что видео действительно соответствует действительности.
Один из пользователей рассказал: "Я работал в McDonald's и могу подтвердить, что такое происходит".
Другой сотрудник сказал: "Я проработал в McDonald's почти восемь лет, и это правда. Менеджеры магазинов, в которых я работал, злились, если я открывал упаковку до конца".
Неудивительно, что многие поклонники картофеля фри из McDonald's почувствовали себя обманутыми в отношении своей любимой закуски из фаст-фуда.
Один фанат картофеля фри прокомментировал под постом: "Мы платим за большую картошку, потому что хотим большую картошку, а не потому, что нам нравится коробка побольше".
Один пользователь даже обвинил сотрудницу, разместившую видео: "Ее следует уволить. Все ее видео в TikTok показывают, что она воровка, просто и ясно".
Как сообщал OBOZREVATEL, в США сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s решила бесплатно накормить сотрудников школ.