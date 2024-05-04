Бригады на Востоке получили от Порошенко 1200 FPV-дронов, а военные строители – еще два экскаватора

Петр Порошенко в Донецкой области встретился с представителями бригад ДШВ, артиллеристами и военными инженерами. Каждый раз во время таких поездок команда Порошенко закрывает срочные нужды бойцов.

"На этот раз наша команда приехала на Восток в шесть подразделений: здесь и 25-я, и 46-я бригада, и ребята из 82-й, военные инженеры из 23-го полка, а также 45-я и 148-я артиллерийские бригады", – рассказывает пятый Президент.

Первое, что просят военные – дроны, дроны и еще раз дроны. Средств поражения, снарядов на фронте до сих пор не хватает, так что ситуацию спасают маленькие летучие "камикадзе". В этот раз Порошенко привез в бригады ВСУ 1200 "Мольфаров" и полсотни "Мавиков".

"Во времена, когда воюют в основном артой и беспилотниками, постоянными запросами, которые прилетают нам от ребят, есть именно "птички". Сегодня закрыли нужды бригад и передали FPV-дроны "Мольфар 8" и "Мольфар 10", а также "Мавики", которые до сих пор остаются незаменимыми для разведки", – объясняет Порошенко.

Чтобы наши ребята избегали российских "Ланцетов", "Орланов", "Суперкамов" и FPVшок, им также передали три сотни детекторов "Ванильный сахарок", которые на разных частотах распознают вражеские разведывательные и атакующие беспилотники.

"Продолжаем доставлять военным дефицитные шины на грузовики: 24 колеса на УРАЛы, 54 – на КрАЗы, 30 – на КАМАЗы. Десантникам из 46-й бригады в придачу к колесам передали еще и передвижной шиномонтаж", – говорит Порошенко.

Передвижной шиномонтаж на фронте – очень необходимая опция, говорят бойцы.

"Шиномонтажный комплекс для того чтобы ремонтировать колеса в машинах, это очень необходимо. Потому что осколки попадают по колесам. Колеса спускаются. Восстановить на месте очень тяжело. Надо куда-нибудь везти технику. А так у нас уже будет свой шиномонтажный комплекс. И мы будем сами все делать", – объясняет представитель 46-й бригады.

Петр Порошенко, еще с прошлого года подчеркивающий необходимость срочно возводить несколько линий фортификаций, на этот раз снова привез на фронт строительную технику – два экскаватора.

"Военные инженеры теперь находятся под крепкой опекой нашей команды — передали им еще один экскаватор и 30 бензопил для строительства линий обороны. Еще одного великана получила от нас 148 артиллерийская бригада", – объясняет пятый Президент.

Строителям также привезли детекторы "Ванильный сахарок", потому что оккупанты атакуют их дронами прямо во время работы. 82-я бригада, где воюет ветеран АТО, военный блогер Алексей Петров, получила стирально-душевой комплекс. Петр Порошенко шутит: 82-я должна быть самой чистой на фронте, потому что это уже 8-й комплекс, который передают бригаде. А также партию дронов и "Сахарок". Алексей Петров говорит – FPV очень хорошего качества, ребята довольны их результатами, потому просят еще.

"Военные говорят, что, несмотря на все сложности, выход только один — бороться и побеждать. А мы продолжаем работать – вместе до победы!" – резюмирует Петр Порошенко.