Брачное образование, что это такое и почему оно нужно: интервью Натальи Горбаль

Пока статистика разводов очень расстраивает, ведь многие пары разрывают браки. Но в подавляющем большинстве этого можно избежать, благодаря брачному образованию. Прежде чем вступать в брак, пара должна изучить все вопросы, договориться заранее об образовании бюджета, бытовых моментах и определить личные границы каждого. Мы пообщались с Наталией Горбаль и узнали, что такое брачное образование и какие изменения ждут людей благодаря его изучению. Наталья Горбаль, адвокат с 24-летним опытом, руководитель практики семейного права и частных клиентов Arzinger, автор книг и статей о брачном образовании, имеет более чем 24-летний опыт работы в юриспруденции.

Что такое брачное образование? Какие аспекты охватывает понятие "брачное образование"?

Сейчас в действующем законодательстве такого понятия нет. Но это не препятствие для его внедрения в правовую и образовательную культуру Украины. О чем идет речь? Конечно, об образовании, но специализированном – в сфере брака и семьи. Государственное регулирование этой сферы очень важно, особенно, если загадать, что семья – это основа любой государственности. Впрочем, законы не заменяют образование. А если нет образования, то понять законы иногда просто невозможно.

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"Брачное образование" – это теория и практика применения этого в реальной жизни. К этим знаниям в общем смысле относятся знания о правах, обязанностях и ответственности в сфере брака и семьи, о договорном урегулировании супружеских отношений. Они способны облегчить семейную жизнь каждого человека и снизить риски возникновения конфликтов, а также проявлений домашнего насилия, особенно в психологической и экономической формах. Кроме этого, следует помнить о других подходах к решению задач, они включают знания из сферы психологии, коммуникации, менеджмента, финансов и даже эмоционального интеллекта.

Не могу не вспомнить слова Л. Анспахера: "Брак представляет собой отношения между мужчиной и женщиной, где независимость обеих сторон одинакова, зависимость – взаимная, а обязанности – взаимные". Поэтому основой всего являются отношения, с которых собственно все и начинается. Но в каком направлении эти отношения будут развиваться, как каждый из партнеров будет чувствовать себя в них, действительно ли будет сохранена независимость обоих и будет ли соблюден баланс прав, обязанностей и ответственности в таких отношениях – это именно те вопросы, ответы на которые будут формировать так называемый "предмет" брачного образования.

Какие изменения ожидают молодые пары, если они будут повышать уровень брачного образования?

Изменения к лучшему. Это абсолютно и бесспорно. Если, например, пара хочет решить имущественные вопросы, то для этого необходимо специальные юридические инструменты, в частности, брачный договор. Но чтобы этот инструмент действительно работал на пользу, нужно знать его предмет и пределы применения. Если эти знания отсутствуют – пара вынуждена использовать так называемые "шаблонные" договоры, которые, по моему убеждению, лучше вообще не заключать, ведь от них никакой пользы. Также не следует забывать, что иногда только одно обсуждение брачного договора способно показать подлинное лицо того, с кем собираешься связать свою жизнь. Но и для этого – для обсуждения – тоже нужны знания. Для того чтобы аргументировать свои предложения, несогласие, дополнение или изменения.

Как конференция Code повысит уровень брачного образования у присутствующих?

Объем и уровень знаний на конференции будет просто зашкаливать. Они способны трансформировать человека здесь и сейчас. С уверенностью могу сказать, что буквально каждый участник задумается над тем, как поступать по-другому, чтобы иметь лучший результат. Известная пословица "лучше всего враг хорошего", возможно, кого-то и сможет остановить на пути своего развития в браке, но лишь на короткий промежуток времени. Ведь невозможно остановить стремление человека жить своей лучшей жизнью в своей лучшей семье.

Поделитесь основными темами, которые будут подниматься на конференции

На конференции мы со спикерами будем поднимать многие важные темы: создание счастливого брака, коммуникация между партнерами, разрешение конфликтов, брачный контракт, семейный бизнес, распределение обязанностей, психология стабильных семейных отношений, сочетание личного и семейного развития. Конечно, в ходе мероприятия будет возникать множество вопросов, и мы будем пытаться закрыть их, чтобы каждый присутствующий вышел с максимальным пониманием понятия "брачное образование" и всех его составляющих.