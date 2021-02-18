Боюсь жену дома оставить: отец убитой на Одесчине Даши Лукьяненко рассказал, что ему звонят с упреками

Марина Петик
Марина Петик
Общество
3,3 т.
Боюсь жену дома оставить: отец убитой на Одесчине Даши Лукьяненко рассказал, что ему звонят с упреками

Отец жестоко убитой 11-летней девочки из Одесской области Даши Лукьяненко не будет оспаривать приговор в 15 лет лишения свободы, который суд вынес убийце Николаю Тарасову.

Также он говорит, что в последнее время его стали упрекать в том, что он якобы получил выплаты от убийцы за смерть дочери и поэтому отказался от претензий. На самом деле это не так.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Отец не будет оспаривать приговор

Сергей Лукьяненко, отец убитой 11-летней Даши Лукьяненко с Одесской области решил не оспаривать приговор суда убийце Николаю Тарасову. Напомним, недавно суд приговорил Тарасова к 15 годам лишения свободы. Хотя многие, в том числе и родные девочки, были уверены, что Тарасову дадут пожизненное заключение.

Также суд посчитал недоказанным обвинение прокуратуры в том, что Тарасов надругался над телом. Он сбросил убитой в выгребную яму.

Убитая Даша Лукьяненко

"Когда я стоял в суде, где выносили приговор убийце и дали всего 15 лет тюрьмы, я понял, что в нашем государстве ничего не добьешься. Я разуверился в суде и справедливости. Поэтому я подал апелляцию только на то, чтобы убийце вменили еще и статью "Надругательство над телом". Я не верю, что смогу добиться пожизненного заключения", – говорит Лукьяненко.

Однако Генеральная прокуратура будет подавать апелляцию, чтобы приговор Тарасову пересмотрели. Они требуют дать ему пожизненное заключение.

Взять с убийцы нечего

Кроме этого суд постановил, что Тарасов должен выплатить семье девочки 800 тысяч гривен ущерба.

"Некоторые посчитали, что мы уже получили эти деньги, поэтому и отказались от своих претензий. Это неправда! Во-первых, никто нам никаких денег не выплатил и вряд ли мы их увидим. Поскольку взять с убийцы нечего. У него нет никакой недвижимости, он не работал. Будет работать в тюрьме, если захочет, и платить копейки. А может и вовсе отказаться от работы там. Во-вторых, он должен еще государству отдать 117 тысяч гривен на судебные расходы, экспертизы и прочее", – поясняет отец девочки.

Даша со старшей сестрой и отцом

По его словам, ему даже начали звонить волонтеры, упрекать в том что он якобы продался. Знакомые говорят, что семья уже получила деньги.

"Я боюсь жену дома одну оставлять. Кому-то придет в голову, что у нас дома деньги лежат и они могут прийти грабить. Я еще раз повторяю: я разуверился в справедливости, поэтому обжаловать приговор не хочу. Мы многое вынесли за это время, еще раз проходить через суд, следствие очень тяжело. И денег у нас нет и вряд ли они будут. Я понимаю, что люди сейчас из-за карантина, локдаунов обеднели. Но не трогайте нас", – говорит Лукьяненко.

Напомним, 11-летняя Даша Лукьяненко пропала 13 июля 2019 года в селе Ивановка Одесской области. Она пошла на занятия танцами в школу и по дороге исчезла. Ее искали почти неделю. К поискам были привлечены как полиция, так и волонтеры.

Николай Тарасов

Тело девочки обнаружили в выгребной яме во дворе дома Тарасовых, которые были знакомы с Лукьяненко. Обе семьи торговали на одном базаре.

Выяснилось, что младший сын Николай Тарасов заманил к себе ребенка, пытался ее изнасиловать. Но когда это не удалось, он убил девочку, а тело сбросил в выгребную яму.

20 января этого года Раздельнянский суд Одесской области вынес приговор Тарасову – 15 лет лишения свободы. Также он присудил 800 тысяч морального ущерба, который должен выплатить убийца семье девочки.

УкраинаДаша Лукьяненко: убийство девочки на Одесщинеубийстворебенокпедофилы