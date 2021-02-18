Боюсь жену дома оставить: отец убитой на Одесчине Даши Лукьяненко рассказал, что ему звонят с упреками

Отец жестоко убитой 11-летней девочки из Одесской области Даши Лукьяненко не будет оспаривать приговор в 15 лет лишения свободы, который суд вынес убийце Николаю Тарасову.

Также он говорит, что в последнее время его стали упрекать в том, что он якобы получил выплаты от убийцы за смерть дочери и поэтому отказался от претензий. На самом деле это не так.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Сергей Лукьяненко, отец убитой 11-летней Даши Лукьяненко с Одесской области решил не оспаривать приговор суда убийце Николаю Тарасову. Напомним, недавно суд приговорил Тарасова к 15 годам лишения свободы. Хотя многие, в том числе и родные девочки, были уверены, что Тарасову дадут пожизненное заключение.

Также суд посчитал недоказанным обвинение прокуратуры в том, что Тарасов надругался над телом. Он сбросил убитой в выгребную яму.

"Когда я стоял в суде, где выносили приговор убийце и дали всего 15 лет тюрьмы, я понял, что в нашем государстве ничего не добьешься. Я разуверился в суде и справедливости. Поэтому я подал апелляцию только на то, чтобы убийце вменили еще и статью "Надругательство над телом". Я не верю, что смогу добиться пожизненного заключения", – говорит Лукьяненко.

Однако Генеральная прокуратура будет подавать апелляцию, чтобы приговор Тарасову пересмотрели. Они требуют дать ему пожизненное заключение.

Кроме этого суд постановил, что Тарасов должен выплатить семье девочки 800 тысяч гривен ущерба.

"Некоторые посчитали, что мы уже получили эти деньги, поэтому и отказались от своих претензий. Это неправда! Во-первых, никто нам никаких денег не выплатил и вряд ли мы их увидим. Поскольку взять с убийцы нечего. У него нет никакой недвижимости, он не работал. Будет работать в тюрьме, если захочет, и платить копейки. А может и вовсе отказаться от работы там. Во-вторых, он должен еще государству отдать 117 тысяч гривен на судебные расходы, экспертизы и прочее", – поясняет отец девочки.

По его словам, ему даже начали звонить волонтеры, упрекать в том что он якобы продался. Знакомые говорят, что семья уже получила деньги.

"Я боюсь жену дома одну оставлять. Кому-то придет в голову, что у нас дома деньги лежат и они могут прийти грабить. Я еще раз повторяю: я разуверился в справедливости, поэтому обжаловать приговор не хочу. Мы многое вынесли за это время, еще раз проходить через суд, следствие очень тяжело. И денег у нас нет и вряд ли они будут. Я понимаю, что люди сейчас из-за карантина, локдаунов обеднели. Но не трогайте нас", – говорит Лукьяненко.

Напомним, 11-летняя Даша Лукьяненко пропала 13 июля 2019 года в селе Ивановка Одесской области. Она пошла на занятия танцами в школу и по дороге исчезла. Ее искали почти неделю. К поискам были привлечены как полиция, так и волонтеры.

Тело девочки обнаружили в выгребной яме во дворе дома Тарасовых, которые были знакомы с Лукьяненко. Обе семьи торговали на одном базаре.

Выяснилось, что младший сын Николай Тарасов заманил к себе ребенка, пытался ее изнасиловать. Но когда это не удалось, он убил девочку, а тело сбросил в выгребную яму.

20 января этого года Раздельнянский суд Одесской области вынес приговор Тарасову – 15 лет лишения свободы. Также он присудил 800 тысяч морального ущерба, который должен выплатить убийца семье девочки.