'Большое наступление' оказалось пшиком: в ГУР дали прогноз, как долго еще РФ сможет вести войну против Украины

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что "большое наступление" российских оккупантов, которое они достаточно долго готовили, оказалось пшиком. Захватчикам не удалось добиться каких-либо масштабных результатов.

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В целом же путинская армия сможет вести войну против Украины максимум до 2024 года. Об этом Черняк рассказал в интервью "Укринформу". По его словам, "вторая армия мира" на самом деле оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции.

"Анонсированное пропагандой на протяжении нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" – они не получили ни одного значимого результата", – отметил представитель ГУР МО.

Он уточнил, что сейчас Кремль хочет любой ценой выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако разведывательные данные помогают украинским защитникам планировать и осуществлять эффективные контрмеры. Таким образом они наносят максимальные потери врагу.

Черняк также отметил, что если нынешняя интенсивность боев сохранится, то у РФ хватит ресурсов на ведение конвенционной войны в 2023 году и, возможно, в 2024 году.

"Если же усилить санкционное давление, то критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российские оккупационные войска уже истощили свои запасы для войны, которую РФ развязала в Украине. Он сказал, что ВСУ имеет "очень хорошие шансы" на успешное контрнаступление весной 2023 года.

По словам министра обороны США, по сравнению с российскими силами сейчас именно у Украины есть "значительное преимущество".

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