Большинство ветеранов хотят иметь собственный бизнес – опрос

Большинство украинских ветеранов (63,6%) хотели открыть собственное дело. Еще 6,2% опрошенных уже имеют свой бизнес.

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Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским ветеранским фондом среди ветеранов в рамках исследования Портрет ветерана. Блок: "Потребности ветеранов".

По результатам онлайн-опроса еще 15,1% заявили, что не хотят заниматься предпринимательской деятельностью и еще 15,1% утверждают, что хотели бы быть наемными работниками.

“Результаты онлайн-опроса показали, что для ветеранов проблема с поиском работы есть, но не самая весомая. Однако цифра, что 63,6% опрошенных говорят, что хотят развивать собственное дело — свидетельствует о потенциале развития предпринимательских инициатив. Украинский ветеранский фонд реализует программы по финансированию ветеранского бизнеса. На сегодняшний день уже 190 ветеранских предпринимательских инициатив получили микро- и макрофинансирование. В апреле стартуют новые программы финансовой поддержки для предпринимателей-ветеранов. Также Фонд анализирует сферы деятельности и проблемы ветеранского бизнеса по внедрению соответствующих изменений. Мы ведь работаем для ветеранов и вся наша деятельность о ветеранах. Именно поэтому мы проводим большое количество аналитики, чтобы понимать потребности ветеранов", - говорит Руслана Величко-Трифонюк, первый заместитель исполнительного директора Фонда.

Кроме планов на будущее, также спрашивали ветеранов, с какими проблемами они сталкиваются сейчас.

"Это уже второй онлайн опрос в рамках серии исследований "Портрет ветерана" (предыдущий был в августе 2022), где мы двумерно изучаем вопросы и наблюдаем изменения: социология демонстрирует настроения общества, а опрос ветеранов - ожидания, стремления и структуру ветеранского сообщества. На базе Этими данными мы строим свои программы, а также предоставляем информацию для создания для эффективных решений по ветеранским политикам как в короткой перспективе, так и в стратегическом планировании", — говорит Наталья Калмыкова, исполнительный директор Украинского ветеранского фонда.

Больше данных по исследованию можно просмотреть по ссылке: https://veteranfund.com.ua/analitics/opituvanna-6-12-02-2023/

Опрос был проведен с 6 по 12 февраля 2023 г. и предусматривал сбор первичных данных о потребностях нынешних и будущих ветеранов и ветеранок. Инструмент — анонимная онлайн-анкетировка, поэтому требования по выборке не устанавливались. В опросе приняли участие 1247 респондентов от 18 лет.