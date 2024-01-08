Большинство украинцев выступают за возобновление трансляций заседаний Рады: данные опроса

Большинство граждан, а именно более 57%, выступают за возобновление трансляций заседаний Верховной Рады на телеканале "Рада". Также около 65% украинцев считают, что присутствие журналистов на парламентских заседаниях необходимо, даже в условиях военного положения.

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Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса. В связи с военным положением, журналисты пока не имеют доступа к парламентским помещениям, а телеканал "Рада" прекратил прямые трансляции заседаний.

Согласно опросу, только 11% украинцев не поддерживают идею доступа журналистов на заседания, в то время как около 14% граждан не поддерживают потребность в трансляции из зала Рады. Во всех регионах позиция почти одинаковая, за исключением определенного процента жителей восточных и центральных регионов, которые не согласны с необходимостью открыть журналистам доступ к парламенту, что может быть связано с вопросами безопасности.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова по заказу "Движения "Честно" в период с 8 по 15 декабря 2023 года.

Организация "Честно" отмечает, что большую часть времени работа парламента этого созыва проходила за закрытыми дверями. Этот формат может быть выгоден большинству депутатов, поскольку журналисты не могут отслеживать их работу и получать комментарии от народных избранников непосредственно в кулуарах Рады, как это было раньше.

Ранее в украинском парламенте сообщили, что законопроект об изменениях в мобилизации будет "очень существенно изменен" перед голосованием. У народных депутатов есть вопросы практически к каждой статье документа.

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