Большинство украинцев считают Зеленского неспособным организовать оборону Украины в случае вторжения РФ – соцопрос

Подавляющее большинство украинцев – 55,7% считают, что Владимир Зеленский в случае полномасштабного российского вторжения, о котором сейчас предупреждают украинские и зарубежные разведки, не способен эффективно сработать как Верховный Главнокомандующий и организовать оборону страны. Украинцы также считают недостаточными усилия действующей власти по предотвращению агрессии России.

Такие данные социологического исследования публикует Центр Разумкова. Опрос проводился с 28 по 31 января 2022 года по заказу Интернет-издания OBOZREVATEL.

26,9% полагают, что Владимир Зеленский с таким вызовом способен справиться.

62% опрошенных заявили, что не обращают внимания на призывы Зеленского не паниковать. 21,5% респондентов такие призывы успокаивают. 10,6% опрошенных призывы Зеленского наоборот пугают.

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55,6% опрошенных считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия украинской власти для предотвращения полномасштабного российского вторжения. 28,7% считают их наоборот достаточными.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.