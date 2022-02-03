Большинство украинцев считают правительство Зеленского неспособным преодолеть экономический кризис – социсследование

Большинство украинцев отметили, что за последний год материальное положение их семьи ухудшилось. Более половины граждан Украины считают, что президент Владимир Зеленский и его правительство не способны найти эффективные решения для преодоления экономических проблем.

Таковы результаты социологического исследования Центра Разумкова, проведенного 28-31 января 2022 года по заказу Интернет-издания OBOZREVATEL. Главными причинами экономических проблем украинцы чаще всего называют некомпетентность власти и высокий уровень коррупции.

Частично эффективным Владимир Зеленский и его правительство считают треть опрошенных - 32,6%.

Только 8,4% убеждены, что Президент и правительство находят эффективные решения для преодоления экономических проблем.

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При этом 52,8% опрошенных отметили, что финансовое (материальное) положение их семьи за последний год ухудшилось. 38,5% отмечают, что их материальное состояние не изменилось. Улучшилось финансовое положение у 7,8% украинцев.

Главной причиной экономического кризиса в Украине 37,2% назвали некомпетентность властей. 34,3% считают причиной кризиса коррупцию. 11,8% связывают кризисные явления в экономике с войной на Востоке. 5,9% считают виновной пандемию коронавируса.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 28 по 31 января 2022 методом САТИ (телефонный опрос). Было опрошено 1206 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

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