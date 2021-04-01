Большинство украинцев считают, что стране нужен порядок, а не свобода – опрос 'Рейтинга'

84% граждан считают, что в Украине в первую очередь не хватает порядка, даже если это ограничит определенные свободы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса группы "Рейтинг", проведенного 26-28 марта 2021 года. Согласно полученным данным, только 11% ответили, что стране не хватает свободы, даже если это уменьшит порядок.

"Запрос на порядок в динамике растет и сейчас находится на самом высоком уровне, начиная с 2017 года", – сказано в сообщении.

В то же время количество тех, кто считает, что в Украине не хватает свобод с 2017 года уменьшилось на 11%.

В ходе опроса украинцы, которые принимали в нем участие, лучше оценили защиту от чрезвычайных ситуаций – хорошо или удовлетворительно оценили 59%.

Относительно лучше также оценили защиту от террористических угроз (48%) и социальной защите (50%). Безопасность на дорогах хорошо или удовлетворительно оценили 47%, безопасность жизни и имущества граждан – 43%, здравоохранение – 40%, защиту прав человека – 39%, экологию – 37%, защиту от эпидемий – 34%. Защиту в сфере нелегальной миграции хорошо или удовлетворительно оценили 40%, в то же время четверть не смогли дать никакой оценки.

Наименее защищенными граждане считают себя в сфере правосудия (хорошо или удовлетворительно оценили 26% и защиты от коррупции (12%).

Опрос был проведен 26-28 марта. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно результатам репрезентативного исследования, проведенного социологической компанией Liberty Report и обнародованного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", за последние два года большая часть украинцев стала меньше доверять судам.