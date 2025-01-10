Большинство украинцев продолжает верить в победу: социологи исследовали изменения показателей устойчивости за последние два года

Показатели устойчивости украинцев почти не изменились на протяжении последних двух лет.

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Это показали исследования Института социологии НАН Украины. Их результат прокомментировал директор Института Евгений Головаха в ходе публичной дискуссии на тему: "Трудный 2024 год и непрогнозируемый 2025-й: ключевые угрозы и ожидания".

"Я бы выделил три аспекта категории устойчивости Украины: терпение, способность справиться и преодолеть действенность. Мой вывод потому, что украинцы пока держатся. Большинство верит в то, что мы победим. Изменения есть, но этот показатель за два года изменился с 4 % до 14%. Это те, кто не верит, что возможна победа. Головаха.

По его словам, два года назад почти 70% украинцев соглашались "терпеть проблемы столько, сколько нужно для победы Украины". В прошлом году произошли изменения и этот показатель упал до 43%.

"Согласно нашим опросам, в 2022 году 69% граждан были готовы терпеть нынешние и будущие проблемы столько, сколько будет нужно к победе – всего 4,6%. Другие были готовы терпеть определенное время. 43%. Терпеть проблемы только ограниченное время готовы – 26%. Не готовы терпеть в 2024 году уже 14%. Эти изменения произошли именно в прошлом году", – рассказал Головаха.

В Институте социологии НАН Украины также изучали показатель того, насколько граждане способны психологически справиться с ситуацией в стране.

"В 2022-2023 годах были почти одинаковые показатели: около 12% находившихся в состоянии высокого дистресса. Сегодня этот показатель достигает 27%. Можно лишь заметить, что большинство граждан до сих пор находится в нормальном состоянии", –добавил Головаха.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным опроса, проведенного в феврале 2024 года, подавляющее большинство украинцев верили в победу в войне против российских оккупантов.