Большинство украинцев продолжает верить в победу: социологи исследовали изменения показателей устойчивости за последние два года
Показатели устойчивости украинцев почти не изменились на протяжении последних двух лет.
Это показали исследования Института социологии НАН Украины. Их результат прокомментировал директор Института Евгений Головаха в ходе публичной дискуссии на тему: "Трудный 2024 год и непрогнозируемый 2025-й: ключевые угрозы и ожидания".
"Я бы выделил три аспекта категории устойчивости Украины: терпение, способность справиться и преодолеть действенность. Мой вывод потому, что украинцы пока держатся. Большинство верит в то, что мы победим. Изменения есть, но этот показатель за два года изменился с 4 % до 14%. Это те, кто не верит, что возможна победа. Головаха.
По его словам, два года назад почти 70% украинцев соглашались "терпеть проблемы столько, сколько нужно для победы Украины". В прошлом году произошли изменения и этот показатель упал до 43%.
"Согласно нашим опросам, в 2022 году 69% граждан были готовы терпеть нынешние и будущие проблемы столько, сколько будет нужно к победе – всего 4,6%. Другие были готовы терпеть определенное время. 43%. Терпеть проблемы только ограниченное время готовы – 26%. Не готовы терпеть в 2024 году уже 14%. Эти изменения произошли именно в прошлом году", – рассказал Головаха.
В Институте социологии НАН Украины также изучали показатель того, насколько граждане способны психологически справиться с ситуацией в стране.
"В 2022-2023 годах были почти одинаковые показатели: около 12% находившихся в состоянии высокого дистресса. Сегодня этот показатель достигает 27%. Можно лишь заметить, что большинство граждан до сих пор находится в нормальном состоянии", –добавил Головаха.
Как сообщал OBOZ.UA, по данным опроса, проведенного в феврале 2024 года, подавляющее большинство украинцев верили в победу в войне против российских оккупантов.
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