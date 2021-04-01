Введение жесткого карантина в стране, если заболеваемость коронавирусом начнет существенно расти, поддержали 63% украинцев. Соответственно, 34% – противоположного мнения.

Об этом стало известно из результатов опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 26-28 марта 2021 года. Так, 63% граждан ожидают, что распространение коронавируса уменьшится в результате введения локдауна, 37% – имеют противоположное мнение.

Больше всего поддерживают жесткий карантин и верят, что он уменьшит заболеваемость респонденты старшего возраста, женщины, а также те, кто часто следят за новостями о коронавирусе.

58% опрошенных украинцев часто следят за новостями о коронавирусе, 21% делают это иногда, 12% – редко. Лишь 8% вообще не интересуются такими новостями.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что на данный момент нет потребности вводить локдаун на всей территории Украины. Он назвал самые "безопасные" регионы.