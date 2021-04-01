Більшість українців підтримала введення локдауну – опитування

Введення жорсткого карантину в країні, якщо захворюваність на коронавірус почне істотно рости, підтримали 63% українців. Відповідно, 34% – протилежної думки.

Про це стало відомо з результатів опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 26-28 березня 2021 року. Так, 63% громадян очікують, що поширення коронавірусу зменшиться внаслідок запровадження локдауну, 37% – мають протилежну думку.

Найбільше підтримують жорсткий карантин і вірять, що він зменшить захворюваність респонденти старшого віку, жінки, а також ті, хто часто стежить за новинами про коронавірус.

58% опитаних українців часто стежать за новинами про коронавірус, 21% роблять це іноді, 12% – рідко. Лише 8% взагалі не цікавляться такими новинами.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що нині немає потреби запроваджувати локдаун на всій території України. Він назвав "безпечні" регіони.