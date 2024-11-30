Большинство даже не слышали: как назвать хэштег на украинском

То, что украинский язык в последнее время позаимствовал огромное количество слов из английского – бесспорный факт. И некоторым говорящим и филологам это не нравится, поэтому они предлагают заменять заимствования более свойственными словами.

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Так, например, укоренилось в языке слово "вподобайка", которым обозначают отметку "палец вверх", которую ставят понравившемуся интернет-контенту. Как выяснил OBOZ.UA, похожую замену придумали и символу решетки, который обычно называют "хэштегом".

Такая метка превращает слово в активную ссылку, как объединяет весь обозначенный таким образом контент. Символ "#" в веб-технологиях используется для структурирования контента по типу или тематике.

Происходит оригинальное английское слово hash-tag от "hash" – то есть, словарь для ускорения поиска и tag – метка. Это означает, что проставление такой метки вносит выбранное слово в поисковый словарь и ускоряет доступ к нему. Для этого достаточно будет только одного нажатия.

Если переводить слово hash буквально, то оно означает "крошить", "мелко рубить", "создавать смешанность". Именно этим и занимается hash-функция, она перемешивает входные данные, дробит их на небольшие фрагменты.

Отсюда и появилось предложение "переименовать" хэштег в украинском языке на кришмітку. "Логичным было бы перевести слово хэш в этом контексте как "криш" або "міш". Перевод слова "tag" уже осуществлен, и это "метка", – объяснил эту идею веб-разработчик Денис Яремов. Он предложил объединить эти части в слово "кришмітка". По мнению Дениса, такой вариант обеспечивает, в частности, определенное благозвучие.

В интернете можно найти также вариант "кришітка", которым пользуются некоторые языковеды. Он еще больше упрощает произношение слова, лучше соответствует этимологии и созвучен со словом "решітка", которым описывают соответствующий символ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно называть в украинском языке "беруши".

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