Большие перемены или романтика: гороскоп на 22-23 марта для всех знаков зодиака

Рыбы решатся на большие перемены, которые подарят им бурю эмоций. Львы будут наслаждаться романтикой.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 22-23 марта. Узнайте, что ждет вас.

Овен

В конце недели вы наконец сможете расслабиться, но покой – это не ваш выбор. Вы предпочитаете активный отдых: встречи с друзьями, прогулки на свежем воздухе, спортивные игры или даже небольшие приключения. Как настоящий энерджайзер, вы заряжаетесь не от тишины, а от движения.

Телец

Кажется, вы в последнее время позволили себе немного больше, чем могли бы, и теперь наступил период финансового самоконтроля. Хотя придется несколько ограничить расходы, это отличный шанс пересмотреть свои финансовые привычки, запланировать новые доходы и найти радость в простых вещах.

Близнецы

Ваша жизнь сейчас полна гармонии – и в семье, и в работе, и в финансовых вопросах все идет стабильно. Поэтому эти выходные вы проведете в привычном, комфортном ритме: немного поработаете, немного отдохнете, уделите внимание домашним делам и близким.

Рак

После активной и насыщенной недели вам просто необходимо расслабиться и восстановить силы. Вы выберете заботу о себе: возможно, СПА-процедуры, массаж, косметологические сеансы или просто долгие часы отдыха с книгой и приятной музыкой.

Лев

Любовь витает в воздухе! Эти выходные – отличный повод для романтических встреч. Если вы недавно познакомились с кем-то особенным, сейчас самое время для первого свидания. А если у вас уже есть любимый человек, совместный отдых сделает ваши чувства еще глубже.

Дева

Какими бы напряженными ни были будни, в вашей жизни всегда есть место для любви. В эти выходные ваши чувства могут вспыхнуть с новой силой. Вы глубже осознаете, что или кого на самом деле любите, и это открытие принесет вам настоящее счастье.

Весы

Спокойные выходные? Нет, это не про вас! Вы будете заняты делами, которые требуют вашего внимания и энергии. Однако вы не будете работать в одиночку – рядом будут надежные коллеги, друзья или партнеры, которые поддержат вас и сделают любую задачу легче и приятнее.

Скорпион

Ваши близкие нуждаются в вашем внимании, и вы с радостью посвятите им все свое время. Забота, поддержка, искренние разговоры – все это наполнит ваши выходные глубоким смыслом. Вы почувствуете, насколько важно быть рядом с теми, кто действительно вам дорог.

Стрелец

Ваша жажда знаний никогда не угасает, и на этот раз она снова зовет вас вперед. Вы будете искать новую информацию, развивать навыки, возможно, просматривать учебные курсы или читать книги, которые помогут вам в будущем.

Козерог

Вы почувствуете потребность в уединении. Хочется отключиться от внешнего мира, побыть наедине с собственными мыслями, найти внутренний баланс. Позвольте себе этот отдых – иногда важно отойти от суеты, чтобы собраться с силами и понять, куда двигаться дальше.

Водолей

Эти выходные вы проведете в кругу друзей. Радость, смех, вдохновение, возможно, даже немного слез – все это сделает общение незабываемым. Вам будет интересно и увлекательно, а главное – полезно, ведь вы получите важный опыт.

Рыбы

Вы почувствуете сильное желание перемен, и эти выходные станут для вас своеобразным этапом очищения. Вам захочется избавиться от всего лишнего – вещей, привычек, даже людей, которые больше не приносят радости. Но после эмоционального шторма наступит приятное умиротворение, и вы почувствуете, что стали свободнее.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Игорь Мехеда заявил, что 2025-й должен принести быстрые и неожиданные изменения Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомых современному человечеству.