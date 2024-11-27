Больше всего разозлит Змею: какой цвет нельзя надевать на Новый год

Приближается Новый год, и многие начинают искать наряды для праздничной вечеринки. Поскольку по китайскому календарю это будет год Зеленой (древесной) змеи, то следует учесть советы астрологов по поводу идеальной одежды для праздника.

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Как выяснил OBOZ.UA, очень важен цвет платья или костюма, который вы выберете для новогодней ночи. Некоторые оттенки могут привлекать удачу, а некоторые, напротив, отталкивать ее. Рассказываем, каких красок следует избегать в этот праздничный сезон.

Цвета огня оставьте на другой раз

Поскольку нас ждет год, посвященный стихии дерева, все, что касается огня, в этот раз будет неуместным. В первую очередь речь идет об одежде красного цвета. Также следует избегать оранжевого.

Огонь уничтожает дерево, так что огненные оттенки отвлекут от вас покровительницу года. Впрочем, есть одно исключение – желтый цвет. В китайской традиции он символизирует землю, а значит, прекрасно сочетается с деревом и будет желанным в этот праздничный сезон.

Остальных следует избегать не только в одежде, а также в аксессуарах и даже в белье. Стоит также отказаться от красной помады в пользу более спокойного, нейтрального и природного цвета.

Какие оттенки принесут удачу

Все цвета, которые ассоциируются с деревом, будут уместны в эту новогоднюю ночь. Вот что следует выбирать, чтобы получить определенные блага на весь год:

зеленый и изумрудный – ищущим гармонии;

бежевый и коричневый – для тех, кто нуждается в уюте и стабильности;

золотой и желтый – для привлечения удачи и достатка.

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