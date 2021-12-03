'Большая стройка' Зеленского восстановила самую разрушенную трассу Н-11 на Николаевщине

В Николаевской области по программе Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" завершился ремонт на трех участках дороги национального значения Н-11 Днепр-Николаев, до недавнего времени считавшейся одной из худших дорог Украины. Общая протяженность отремонтированных отрезков составила 16,4 км. Об этом сообщили в Укравтодоре.

В общей сложности в течение 2020-2021 годов по программе "Большая стройка" из 140 км маршрута Днепр-Николаев в пределах Николаевской области было восстановлено уже 76 км.

"Одна из самых плохих дорог страны превращается в современную и безопасную трассу", — рассказали в автодоре.

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На вновь восстановленных участках подрядчики полностью заменили дорожную одежду и провели полный комплекс работ по обеспечению безопасности движения. В частности, вдоль дороги были устроены тротуары, уложена тактильная плитка, оборудовано освещение.

Также в ходе ремонта были установлены новые автопавильоны и обустроены пешеходные переходы. Дорожники уже нанесли на новое покрытие разметку и шумовые полосы.

Сейчас работы продолжаются на участке обхода города Баштанка от села Калиновка до Николаева.

По плану, в 2021 году в Николаевской области должно быть отремонтировано 216 км дорог государственного значения.

Напомним, с начала реализации программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине отремонтировали и построили уже более 13 000 км государственных дорог.