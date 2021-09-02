'Большая стройка' Зеленского стартовала на одной из самых длинных трасс Буковины

В Черновицкой области на дороге Р-62 Криворивня – Усть-Путила – Старые Куты – Вижница – Сторожинец – Черновцы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начался ремонт 33-километрового участка.

Дорога Р-62, имеющая протяженность в пределах области 89 км, является одной из самых длинных на Буковине, сообщается на странице Службы автомобильных дорог в Черновицкой области в Facebook.

Ремонтируемый участок расположен между поселком Берегомет Вижницкого района и въездом в город Сторожинец. На дороге уже начались подготовительные работы.

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В ходе ремонта на всей протяженности участка будет отфрезеровано изношенное покрытие и укреплено основание дороги щебеночно-песчаной смесью, после чего подрядчик уложит два слоя асфальтобетонной смеси.

Работы на объекте выполняются по схеме "проектируй-строй" ("Design & Build"), которая подразумевает проектирование и ремонт дороги силами одной и той же компании-подрядчика, в данном случае – ООО "ПБС".

Напомним, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в западных областях будет сформирован так называемый Малый Карпатский круг, который соединит новыми и восстановленными дорогами туристические локации Карпат.