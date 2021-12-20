'Большая стройка' Зеленского открыла на Прикарпатье один из лучших детсадов Украины

В с. Чернолизцы на Ивано-Франковщине торжественно открыли новый современный, энергоэффективный и безбарьерный детский сад "Орлятко", который сможет принять до 80 детей. Заведение дошкольного образования построили "с нуля" за 3 года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщила Ивано-Франковская ОГА.

“Уже вскоре почти сотня детишек смогут посещать новый детский садик и получать новые знания, умения и навыки. Здесь созданы очень комфортные условия, которые приспособлены для современных нужд детей, комнаты оснащены качественной мебелью, игровыми уголками”, — сказала глава областной администрации Светлана Онищук.

Она отметила, что обеспечение детей Прикарпатья дошкольным образованием всегда требовало особого внимания. Из-за отсутствия помещений дети не имели возможности должным образом получать качественное дошкольное образование. А родителям приходилось возить малышей в сады в окрестных населенных пунктах.

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По оценкам специалистов Министерства регионального развития Украины новопостроенный садик "Орлятко" является одним из лучших в Украине.

Общая стоимость строительства составила более 40 миллионов гривен.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил , что в рамках инициированной им программы "Большая стройка" в Украине строится более 150 садиков, в планах – еще 300. Также уже построено 200 новых школ.

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