Программа президента Владимира Зеленского "Большая стройка" дала старт масштабному обновлению социальной инфраструктуры. За 500 дней программы сделаны и введены в эксплуатацию 575 объектов.

Об этом рассказал замглавы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко во время всеукраинского форума "Украина 30. Децентрализация".

"В работе в 2021 году находятся 959 объектов "Большой стройки", – сообщил он, добавив, что таких показателей удалось достичь благодаря финансовой децентрализации отдельных территориальных громад.

В частности, в течение 2020 года были реконструированы или построены 119 школ. В 2021 году строится еще около 100 школ. В 2020 году работы охватили также около 100 садов, в этом году продолжается создание 67 новых детских садов.

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"Мы не делаем школы, садики или больницы лишь в крупных городах. Это сельские школы. То есть это новый уровень того, где находятся наши дети", – отметил Тимошенко.

По словам Тимошенко, программа расширяется на новые направления. Еще один проект в рамках президентской программы, который планируется реализовать в будущем – обновления 100 ДЮСШ и 18 спортивных интернатов.

"Мы действительно обнаружили, что в Украине практически в каждом регионе есть спортивные интернаты, где учатся дети, и фактически потом идут в профессиональный спорт. Они действительно в ужасном состоянии. Именно поэтому буквально вчера мы завершили согласование концепции развития этих интернатов и начинаем их реконструкцию", – сказал замглавы ОП.

В разработке находится и новый проект парков досуга. По заданию президента Зеленского, в каждой ОТГ должен быть создан новый современный парк, где могут отдыхать люди.

"Сейчас Офис президента вместе с Кабинетом министров и вместе с каждой громадой нашей страны готовит этот проект для того, чтобы уже в конце этого года мы начали делать новые парки и действительно в 2022 году мы в активной фазе построили в каждой громаде новый парк досуга. Эта задача президента и государства – предоставить качественные услуги, качественный досуг для наших жителей", – отметил координатор "Большой стройки".

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году отдельно в рамках "Большой стройки" стартовала программа "Большая реставрация", в ходе которой за три года будет восстановлено 150 памятников культуры по всей Украине.