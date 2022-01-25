'Большая стройка' взялась за 5-й перевал: между Закарпатьем и Львовщиной проложат новую дорогу

В Закарпатской области в районе села Верхний Студеный, расположенного на высоте 649 метров над уровнем моря, в рамках программы Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" будет построена дорога протяженностью 4,2 км, которая станет частью Малого Карпатского Круга.

О подготовительных работах по сооружению дороги в Facebook сообщил первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

Под прокладку 5-го перевала от Верхнего Студеного до Львовской области уже была проведена геодезическая съемка, утверждены детальные планы территорий, по которым будет проходить будущая трасса, и присвоены кадастровые номера отведенным участкам.

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В настоящее время уже начата процедура отчуждения участков из Лесного фонда.

Общая стоимость предстоящих работ оценивается в размере 500 млн гривен.

Малый Карпатский Круг, частью которого станет 5-й перевал, будет проходить по территории Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областей и объединит наиболее значимые туристические объекты и курорты Западной Украины.

Напомним, всего в Украине в ходе "Большой стройки" Владимира Зеленского уже было построено и отремонтировано более 14 000 км дорог, что соответствует более чем 40% всей сети основных дорог.