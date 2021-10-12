"Большая стройка": в сети показали темпы восстановления моста, который в мае обвалился на Львовщине

На Львовщине рекордными темпами восстанавливают мост через р. Западный Буг на дороге Н-17 Львов – Радехов – Луцк, который обрушился 3 мая. Новый мостовой переход строят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий, который также выложил видео строительных работ.

Длина нового мостового перехода составит 141,5 м, а ширина проезжей части –9,5 м. Кроме этого, будут устроены тротуары с обеих сторон – по 1,8 м шириной.

"Мы обеспечили безопасную переправу для пешеходов, обустроили временный мост и провели демонтаж разрушенных элементов. Новый мост будет отвечать всем европейским нормам и стандартам", – заверил глава ОГА.

Видео дня

На момент разрушения мост готовили к обновлению и уже имели готовую проектную документацию. Поэтому работы начались сразу же, как только получили все разрешительные документы.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.