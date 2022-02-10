'Большая стройка' соорудит в Киеве и области 60 новых железнодорожных платформ

В рамках программы президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в Киеве и области построят 60 новых железнодорожных платформ. На сегодняшний день объявлен тендер на поиск партнера для разработки проектно-сметной документации.

Об этом сообщила Укрзализныця.

Компания-победитель до конца года должна спроектировать около 60 железнодорожных платформ для 30 станций и остановочных пунктов в Киеве и области. Все они станут частью проекта Kyiv City Eхpress, который является частью президентской инфраструктурной программы.

В настоящее время существует потребность в архитектурно-строительных решениях и решениях инженерных сооружений и сетей. Такие решения должны учитывать и нужды маломобильного населения. Согласно замыслу, на платформах будут установлены пандусы, проложены пешеходные переходы через пути, обустроена тактильная навигация. Также предусмотрены турникетные системы, информационные табло, камеры видеонаблюдения, средства экстренного вызова помощи и энергоэффективное освещение.

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"Все платформы должны быть оборудованы навесами, альтернативными источниками энергоснабжения и подогревом части платформ – шириной 1 метр от края. Кроме того, на всех платформах должны быть урны для раздельного мусора и велопарковки. Предпочтение должно отдаваться материалам и конструкциям отечественного производства", - добавили в УЗ.

Kyiv City Express – это транспортная железнодорожная система, которая соединит города-спутники со столицей: Бровары, Борисполь, Боярку, Белую Церковь, Бучу, Вишневое, Вышгород, Васильков, Ирпень, Мироновку, Фастов. Она будет насчитывать 46 станций и примерно 343 км, получит новый модернизированный подвижной состав электропоездов.

В декабре 2021 года Укрзализныця в рамках проекта Kyiv City Express запустила пригородные поезда из Василькова в Киев. Для этого была проведена реконструкция на участке Васильков-Васильков-2 и электрифицировано 11 км путей.

Ранее координатор программы "Большая стройка", заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал о том, что реализация программы предусматривает электрификацию не менее 500 км путей до 2024 года, закупку 500 новых комфортных пассажирских вагонов, запуск высокоскоростного пассажирского маршрута Киев-Варшава, внедрение масштабной программы обновления парка грузовых вагонов и т.д.