'Большая стройка': на Полтавщине впервые за 60 лет ремонтируют трассу на Красноград

Ремонт трассы Р-11 Полтава-Красноград возобновлен после зимнего перерыва. В прошлом году в рамках программы Президента "Большая стройка" было устроено около 20 км нижних слоев в ходе текущего и капитального ремонтов.

В этом году работы продолжатся на других участках трассы, сообщила Служба автомобильных дорог в Полтавской области.

В данный момент дорожники работают вблизи с.Кошманивка Машевской общины. В настоящее время проводится рыхление – один из процессов регенерации. Он обеспечит усиление основания дороги. После этого будет уложено два слоя асфальтобетона, в частности верхний слой – из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

По данным Службы, планируется провести два вида ремонта: текущий средний на участке км 0+000 – 25+850 (отдельными участками) и капитальный – на участках км 25+850 – 29+150, км 29+150 – 32+550. Завершен тендер на определение разработчика проектно-сметной документации на проведение текущего среднего ремонта на участке км 32+550 – 45+136.

Дорога, которая была построена в период с 1958-1961 гг, проходит по Полтавской и Харьковской областям. Протяженность в пределах Полтавской области – 45 км.

"На этом пути со времени ее строительства ни разу не было текущего или капитального ремонта. В связи с ограниченным финансированием проезд обеспечивался путем проведения ликвидации ямочности. В течение 60 лет эксплуатации дорога исчерпала свой технический ресурс и теперь не выдерживает современных нагрузок. Ежегодно разрушение покрытия только увеличиваются, поэтому необходимо увеличивать финансирование для поддержания проездного состояния дороги. Учитывая эти факторы, Службой автодорог было принято решение обновить дорогу по максимальной протяженности", – отметил глава Службы Иван Краповницкий.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что при условии достаточного финансирования планируется восстановить всю сеть общегосударственных дорог (трасс между городами), за которую отвечает Укравтодор, до конца 2023 года. Это больше 20 тыс. километров.